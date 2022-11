Rally, Jader Vagnini fa il bis e vince il Ronde Halloween 2022

Sport

Repubblica San Marino

| 00:40 - 07 Novembre 2022

Al termine di una gara combattutissima Jader Vagnini si aggiudica la seconda edizione del Ronde Halloween, seguito sul podio da Roberto Vellani e Giovanni Toffano.

Per l’equipaggio della Scuderia San Marino è il secondo successo nella manifestazione, con Marco Baldazzi che si aggiudica il Trofeo Memorial Stefanelli, dedicato al miglior navigatore dell’evento.



È stata una manifestazione all’insegna della competitività: prima e seconda prova conquistate dal pilota di casa e vincitore dello scorso anno Jader Vagnini, navigato su Skoda Fabia da Marco Baldazzi, che ha staccato nella PS1 di soli 9 decimi Razzini, secondo, e Toffano, terzo, due macchine alla prima esperienza nel Ronde Halloween. Nella seconda prova del mezzogiorno si fanno avanti Roberto Vellani e Stefano Costi, che arrivano a 4 decimi da Vagnini. Nel pomeriggio è proprio l’equipaggio del team MS Munaretto a conquistare la terza manche, davanti a Vagnini e Romagna, che ha tenuto un buon passo di gara.



Nell’ultima prova, partita da Strada Friginetto, Jader Vagnini mantiene alta la concentrazione e, complice anche un leggero errore del duo Vellani-Costi, stacca di 2’’ e 2 decimi gli avversari concludendo con una sfilata sul podio allestito in Piazza Bertoldi a Serravalle tra gli applausi dei tanti presenti.



Nelle auto storiche podio interamente sammarinese con il primo posto ottenuto da Marcello Colombini e Marco Selva, seguiti da Bruno Pelliccioni e Michele Gasperoni e da Giuliano e Pietro Calzolari in terza posizione.



Davide Giannaroli si aggiudica il trofeo U23 riservato al miglior pilota sotto la soglia dei 23 anni di età e la giovanissima pilota modenese Maira Zanotti conquista il trofeo femminile su Renault Clio.