Calcio Eccellenza, Victor San Marino: tris al Classe

Sport

Repubblica San Marino

| 00:36 - 07 Novembre 2022

Il Victor San Marino conquista l’11esimo successo nel posticipo della tredicesima giornata di campionato. Battuto il Classe per 3-0, tra le mura amiche dello stadio di Acquaviva, grazie non solo alla doppietta di capitan Ambrosini (15’ e 23’ del primo tempo) e al gol di Demba Kamara (45’ del primo tempo) ma anche alle strepitose parate compiute da Gianmarco Pazzini, che con il prezioso supporto della retroguardia da lui orchestrata raggiunge i dieci clean sheet in campionato.



Gli uomini di mister Cassani salgono a 34 punti e rimangono, ancora una volta, al comando del girone B con un vantaggio considerevole sulle squadre inseguitrici (+6 punti sul Sanpaimola e sulla Savignanese nonché +7 punti sul Russi).



La prossima partita dei titani si terrà domenica 13 novembre alle ore 14.30 in casa del Sant’Agostino, squadra ferrarese giunta alla sua ottava partecipazione consecutiva al campionato di Eccellenza. Lo scopo del Victor San Marino resta quello di vincere più partite possibili per poter conquistare la sua prima storica promozione in serie D.

Victor San Marino-Classe 3-0 (fine primo tempo: 3-0)



Il tabellino

Victor San Marino: Pazzini; Tosi, De Queiroz, Monaco; Gramellini (43’ st Manuelli), Santoni (10’ st Morelli), Sabba (34’ st Buda), Kamara (40’ st Tiraferri), Stellacci; Dioh (19’ st Mantovani), Ambrosini. A disp. Forti, Malo, Mengucci, Marra. All.: Cassani.



Classe: Baldassarri; Ferrari, Salcuni, Polidori, Casadei; T. Bottini (43’ st Stefani); Merciari, Giordini (25’ st G. Bottini), Santucci; Tavolieri (34’ st Pirazzoli), Fogli (34’ st Ercolani). A disp. Baldassarri, Graziani, Ragazzini, Paladino, Mattia. All.: Succi.



Arbitro: Stanzani di Bologna.



Reti: 15’ pt e 23’ pt Ambrosini, 45’ pt Kamara



Note. Ammoniti: Giordini, Ercolani, Stefani.