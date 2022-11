Calcio Prima, l'Accademia Marignanese vicne nel recupero su rigore (1-0)

Sport

San Giovanni in Marignano

| 21:15 - 06 Novembre 2022

L'Accademia fa sua lo scontro salevzza contro i Delgini in pieno recupero (1-0). La Accademia Marignanese nella prima frazione di gioco è più intraprendente, costruisce almeno tre nitide palle goal senza realizzarle.

La prima dopo 15 minuti è una doppia occasione per La Pescara prima e poi sulla ribattuta del suo tiro per Bacchielli al quale non riesce il tap-in, con la palla che sorvola la traversa. La seconda opportunità è sui piedi di Siciliano che dalla sinistra si accentra, entra in area di rigore, evita un paio di avversari e di sinistro tenta un tiro a giro che viene deviato fortunosamente in calcio d’angolo. Sul finire del tempo ancora pericolosi i padroni di casa, mentre quasi allo scadere una ingenuità difensiva consente ai Delfini di rendersi pericolosi.



Il secondo tempo vede le squadre affrontarsi più apertamente, la Accademia Marignanese cerca la rete della vittoria con maggiore convinzione, il portiere avversario si dimostra difficilmente superabile, in particolare sulle uscite e sui palloni alti. Poi quando sembra che nonostante il botta e risposta delle due squadre il risultato non possa sbloccarsi, allo scadere del recupero il neo entrato Di Blasio si catapulta su un pallone al centro dell’area di rigore e viene contrastato irregolarmente dalla difesa ospite, il calcio di rigore decretato dall’arbitro è ineccepibile e l’attaccante gialloblu dagli undici metri insacca la palla in rete spiazzando il portiere ospite. Vittoria meritata per l’Accademia Marignanese che vede finalmente premiati gli sforzi e la costante ricerca del vantaggio.



Il tabellino

ACCADEMIA MARIGNANESE - DELFINI 1 - 0





ACCADEMIA MARIGNANESE: Badioli, Luppoli (80° Izzo), Markaj, Beccari, Tirincanti (85° Lorenzi), Rossi, Cekirri, Marcolini, La Pescara (60° Venuto), Bacchielli (75° Di Blasio), Siciliano.

A disposizione: Ottaviani G., Romano, Gabellini, Berardi. Allenatore: Mirko Palazzi



DELFINI RIMINI: Berardi, Muccini (59° Tebaldi), Ferrari (89° La Pia), Ugolini, Frontali,

Zamponi, Benedice, Tkachuk (90° Cruz Saravia), Della Marchina, Ricci, Tulgara (75° Del Monaco).

A disposizione: Cau, Poli, Paganelli, Della Rosa, Ottaviani A. All.: Massimiliano Socci





Arbitro: Luca Ponticelli della Sezione di Ravenna





Rete: 94' Di Blasio (rigore)