Basket A2, RivieraBanca dal +20 al ko nel caldo finale contro l'Umana Chiusi (70-66)

Sport

Rimini

| 20:59 - 06 Novembre 2022





Trasferta amara per RivieraBanca Basket Rimini che al PalaPania di Chiusi spreca un vantaggio nel primo tempo che tocca anche il +20, poi subisce la rimonta dell'Umana lungo la seconda metà di gara fino alla penetrazione vincente di Medford a 6" dalla fine che vale il referto rosa per i toscani. Peccato anche per la folta e passionale rappresentanza riminese al seguito.



Bene Rimini in avvio col duo Bedetti-Ogbeide, ma la tripla di Raffaelli ed il canestro di Possamai pareggiano tutto (5-5 al 4'). Martini risponde alla prima iniziativa di Johnson, RivieraBanca però aumenta i giri del motore e con tre bombe della coppia Masciadri-Johnson costringe Bassi al timeout (7-16 al 6'). In chiusura di primo quarto Bolpin ricuce da tre punti (12-20 al 9'), Johnson risponde a tono prima della tripla sulla sirena di Bedetti (17-26).



Il secondo quarto si apre con un doppio Ogbeide e la tripla di Meluzzi che costringono Bassi al timeout (17-33 al 12'). Medford segna 5 punti in un amen, ma la tripla di Meluzzi ed un super Ogbeide valgono il +20 Rimini (22-42 al 16'). I liberi di Van Eyck e la tripla di Medford forzano un timeout di Ferrari (30-44 al 17'), prima di un altro 4-0 firmato Chiusi. Sul finire di primo tempo Masciadri spara da tre punti, ma Candotto limita i danni dalla lunetta (37-48).





Dopo la pausa lunga Ogbeide va nuovamente a segno, poi Chiusi piazza un break di 10-0 che riavvicina i padroni di casa sul -5 (45-50 al 24'). Bolpin risponde a Johnson, prima che Medford segni 7 punti consecutivi che valgono il sorpasso Chiusi (54-52 al 27'). In chiusura di terzo quarto Meluzzi riporta i biancorossi sul -1, ma il canestro a fil di sirena di Bozzetto vale il possesso pieno di vantaggio per i toscani (58-55).



Il quarto periodo si apre col canestro di Donzelli, Ogbeide però trova nuovamente il fondo della retina e costringe i padroni di casa al timeout (60-57 al 33'). Candotto spara da tre punti e Medford affonda in area, Masciadri però completa il gioco da tre punti e Ogbeide appoggia ancora al vetro (65-62 al 37'). Johnson porta Rimini sul -2 dalla lunetta (68-66 al 39'), ma Medford chiude i giochi con la penetrazione vincente a 6" dalla fine (70-66).











Il tabellino



Umana Chiusi-RivieraBanca Basket Rimini 70-66

Umana Chiusi: Lester Medford 29 (5/9, 5/10), Lorenzo Raffaelli 8 (0/4, 2/4), Riccardo Bolpin 7 (1/4, 1/5), Giulio Candotto 6 (1/1, 1/1), Dylan Van eyck 5 (0/2, 1/3), Matteo Martini 5 (2/3, 0/1), Luca Possamai 4 (2/6, 0/0), Davide Bozzetto 4 (2/2, 0/3), Daniel Donzelli 2 (1/2, 0/2), Mattia Lazzeri 0 (0/0, 0/0), Carlo Porfilio 0 (0/0, 0/0), Marco Braccagni 0 (0/0, 0/0).



Tiri liberi: 12 / 14 – Rimbalzi: 33 11 + 22 (Lester Medford, Lorenzo Raffaelli 6) – Assist: 11 (Lester Medford, Lorenzo Raffaelli, Dylan Van eyck, Matteo Martini 2).



RivieraBanca Basket Rimini: Derek Ogbeide 21 (10/17, 0/0), Jazz Johnson 20 (3/7, 3/5), Stefano Masciadri 9 (1/3, 2/4), Davide Meluzzi 9 (0/2, 3/4), Francesco Bedetti 5 (1/2, 1/2), Marco Arrigoni 2 (1/4, 0/0), Andrea Tassinari 0 (0/1, 0/3), Alessandro Scarponi 0 (0/0, 0/2), Ursulo D’almeida 0 (0/0, 0/0), Simon Anumba 0 (0/0, 0/0).



Tiri liberi: 7 / 9 – Rimbalzi: 25 3 + 22 (Derek Ogbeide 9) – Assist: 20 (Jazz Johnson 7).



Parziali 17-26, 20-22, 21-7, 12-11