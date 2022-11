Basket C Silver, Dulca Angels esulta soffrendo: 76-74

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 20:42 - 06 Novembre 2022

Il coach Massimo Bernardi.

Dulca Santarcangelo 76 –

La Dulca aNGELS passa tra le mura amiche e un pubblico accorso ancora in massa: battuto 76-74. I ragazzi di Max Bernardi, privi dei due senior Pesaresi e Rivali, vanno a referto con un età media di 17.5 anni.

Primo quarto di un ottimo basket per gli Angels che dopo 5 minuti si trovano avanti 15-8 grazie ad una difesa impenetrabile che permette di spingere forte in contropiede. La schiacciata di James e le triple di Macaru infiammano il pubblico che aiuta la squadra a chiudere avanti la frazione 23-17.

Nel secondo quarto i locali tentano una la fuga sul 32-24 grazie alle penetrazioni di Buzzone, ma Ferrara riesce con caparbietà a recuperare lo svantaggio passando avanti sul 37-38. Pronto timeout di Bernardi con la reazione che non si fa attendere e il finale di tempo regala altre giocate superbe che mandano le squadre al riposo sul 44-39 per gli Angels.

Nel terzo quarto regna l’equilibrio, nessuna delle sue squadre riesce a dare la zampata vincente, si commettono errori da entrambe le parti e solo sul finale la Dulca ingrana e conquista il massimo vantaggio sul +12 (64-52).



Nel quarto periodo succede praticamente di tutto. Prima un parziale micidiale firmato da Mulazzani, James e Rossi manda gli Angels sul 72-54 poi Ferrara che non molla riporta la partita quasi in equilibrio sul 74-70 a due minuti dalla fine.



Il finale è da cardiopalma, Quaglia firma il canestro del +6, Ferrara segna il 76-72 ma gli Angels non gestiscono bene i possessi e Ferrara ha molte occasioni impattare. Il canestro del 76-74 a 35 secondi dalla fine lascia a Ferrara un altro possesso dopo quello Angels.



La Dulca non segna, gli avversari vanno in attacco e a tre secondi dalla fine prende un tiro che gira due volte sul ferro ed esce. Si lotta a rimbalzo e la palla esce. Possesso Santarcangelo che vince 76-74. Parte la festa in campo con tutti i bambini dei Minibasket e del Settore Giovanile che hanno trascorso il pomeriggio al PalaSGR per il torneo 4 maghi organizzato dai MiniAngels.



Il tabellino

Scuola Basket Ferrara: Seravalli 8, Vigna 13, Trinca 10, Berti 12, Fiore 5, Xausa 4, Mascaro 9, Manfrini 4, Ferraro 9, Proner. All. Schincaglia



Dulca Santarcangelo: Buzzone 14, James 10, Quaglia 17, Mulazzani 6, Rossi 4, Macaru 23, Bonfè 2, Benzi NE, Lombardi NE, Panzeri NE, Mari NE, Antolini NE. All.: Bernardi Ass.: Porcarelli, Miriello



Parziali: 23-27;44-39;64-52