Calcio 2a Cat: Santarcangelo, Colonnella espugnata (0-2)

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 19:48 - 06 Novembre 2022

Umberto Semeraro (foto Giuseppe Miele).

Colonnella - Santarcangelo 0-2

Reti: 44' Semeraro, 69' Nucci



ASD COLONNELLA RIMINI: 1 Dente, 2 Moretti, 3 Bezzi(46' 16 Micheloni), 4 Celli, 5 Gorizia, 6 Zamagna, 7 Manfroni, 8 Ghinelli(65' 18 Leardini), 9 Bucci(65' 20 Ciafardini), 10 Dragovoja, 11 Dervishi. A diposizione: 12 Depaoli, 13 Ibrahimi, 14 Orru, 15 Bugli, 17 Lucente, 19 Stentorei. Allenatore: Moretti



FC YOUNG SANTARCANGELO: 1 Gregori, 2 Depaoli, 3 Casali(75' 15 Tosi Brandi), 4 Zavattini N., 5 Grossi, 6 Canarecci, 7 Fornari(56' 18 Lombardi), 8 Succi( 53' 16 Nucci),9 Zavattini L., 10 Semeraro(72' 20 Dospinescu), 11 Molari(87' 14 Zangoli). A disposizione: 12 Antonelli, 13 Siboni, 17 Rocchi, 19 Azzurro. Allenatore: Nicolini





Ammonizioni:32' Manfroni(COL), 37' Celli(COL), 42' Bezzi(COL), 48' Casali(FCYS), 83' Dospinescu(FCYS),84' Gorizia(COL), 91' Depaoli(FCYS)



RIMINI Lo Young Santarcangelo non si ferma, 7 vittorie su 7 e primo posto in campionato. La partita non è tra le più semplici, lo aveva affermato anche il mister nell'intervista pre-partita, nel primo tempo, infatti, i clementini non riescono a produrre gioco come vorrebbero ed entrambe le squadre tendono ad annullarsi. E' allo scadere del primo tempo che finalmente lo Young Santarcangelo riesce a trovare la via del gol (44' ), grazie a un tiro da fuori aria di Semeraro che si spegne nell'angolino basso. Nella ripresa è invece Nucci (69') a chiudere il march grazie a un regalo dell'estremo difensore del Colonnella, Dente, che gli permette di segnare indisturbato.