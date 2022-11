Calcio RSM, hurrà Juvenes-Dogana: Folgore ko 2-1

Sport

Repubblica San Marino

| 18:42 - 06 Novembre 2022

Succede di tutto nei posticipi dell’ottavo turno di Campionato Sammarinese BKN301, che regala gol ed emozioni. Al Federico Crescentini di Fiorentino, Pennarossa e Domagnano si spartiscono le due frazioni di gara e guadagnano un punto a testa. Che per gli uomini di Farabegoli ha il sapore dell’occasione mancata, visto il doppio vantaggio griffato da Stefanelli. Dopo un paio di discese infruttuose, il club di Chiesanuova la sblocca con il filtrante di Cecchetti che arma il mancino ferale dell’attaccante sammarinese. Nella ripresa è lo stesso Stefanelli a sfruttare il tiro-cross di Ben Kacem, deviando sottomisura il tracciante del partner d’attacco. Partita in pugno per il Pennarossa, che ha il demerito di concedere l’episodio rivitalizzante per il Domagnano. Sull’asse tutta sammarinese Bonini-Babboni, i Lupi trovano la rete dell’1-2 al 76’ e si lanciano all’inseguimento di un pareggio che prendere forma a tempo scaduto. Dopo una grande opportunità sprecata da Ferraro e un diagonale di poco impreciso di Babboni, è Bacchiocchi a trovare il gol del definitivo 2-2 sull’ultimo pallone giocabile: movimento perfetto sul primo palo per arrivare a deviare di testa il corner di Ramundo, un attimo prima del fischio finale.



Teso ed emozionante il derby del Castello di Serravalle, dove laporta in dote – di fatto – tre punti.sulla discesa di D’Angeli, sfruttando al meglio un flipper nel cuore dell’area avversaria. Il raddoppio dista poco più di dieci minuti e reca la, fortunato in un rimpallo a centrocampo che gli apre un corridoio centrale: freddo al punto gioco l’attaccante di Amati, che non sbaglia davanti a Pollini. L’omologo Gentilini si supera sull’ex Bernardi al 24’, mentre, disattento sull’invito a porta vuota di D’Angeli: il centrocampista è oltre la linea del pallone e gonfia vanamente il sacco.Nella ripresa la Folgore parte con il piglio giusto, ma la porta avversaria sembra stregata: vedere per credere la tripla occasione di Urbinati, che non si perde in proteste al 59’ ed arriva a calciare a botta sicura in sequenza., entrambi a portiere battuto. L’inerzia ora è tutta Giallorossonera ed Amati farcisce la sua squadra con giocatori dalle caratteristiche difensive: non basta però ad evitare ilil punto dell’1-2. La Folgore accorcia e insiste, ma quando il pareggio era cosa fatta deve fare i conti la– oltre l’ultimo avversario sul traversone di Sartori, che pure era stato deviato in modo vincente da Di Marzio da breve distanza. L’inserimento simultaneo di Bernardi, in spaccata alle spalle del compagno, ha reso attiva la sua posizione che ha portato all’annullamento del gol del 2-2 tra malcelate proteste della Folgore. Sul fronte opposto Baldazzi non mette la parola fine all’incontro, che i cugini di Falciano non riescono a riportare sui binari dell’equilibrio. Termina dopo sei minuti di recupero e con una vittoria soffertissima della Juvenes-Dogana, il derby di Serravalle. La Folgore, oltre ai punti, lascia sul campo anche l’– arrivata oltre il triplice fischio. L’esterno di Lepri tornerà a disposizione dopo la sosta per la finestra internazionale di novembre.