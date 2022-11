Calcio D, la Sammaurese non riesce a passare: con il Prato è 0-0

Sport

San Mauro Pascoli

| 18:00 - 06 Novembre 2022

Finisce in parità tra Sammaurese e Prato (0-0). I padroni di casa hanno tentato il tutto per tutto pur di agguantare i tre punti che avrebbero consentito un altro passo in avanti in classifica dove attualmente, con 22 punti, occupano la quinta posizione e sono nella zona play off.

Prima grande chance al 16′ per la Sammaurese che usufruisce di un rigore. Il tiro di Merlonghi viene parato anche grazie all’aiuto del palo dal portiere Nucci (fallo su Casadio). Poco dopo Casadio di testa sfiora la traversa. I padroni di casa creano tanto ed al 52′ arriva un’altra azione pericolosa creata dal duo Barbatosta-Bonandi, ma il primo si trova in posizione di offside. Allo scattare dell’ora di gioco Masini impegna Nucci che si salva in corner. Attacca senza soluzione di continuità la squadra giallorossa che sfrutta una punizione a due in area. Scarponi calcia, ma la palla finisce sulla barriera. Al 74” ci prova Masini del Prato, ma la sua conclusione viene sporcata da Maltoni e finisce tra le braccia di Piretro.

Domenica prossima trasferta a Gorgonzola con la Giana Erminio.



Il tabellino

Sammaurese: Piretro, Masini Gabriele, Canalicchio, Benedetti, Gaiola, Manfroni, Casadio (77' Bonafede), Haruna (63' Scarponi), Merlonghi (88' Maltoni), Bonandi (74' Cremonini), Misuraca (53' Barbatosta). All. Martini.

Prato: Nucci, Sciannamé, Angeli, Cecchi (44' Colombini), Mobilio (84' Souaré), Aprili, Colombi (75' Renzi), Masini Elia (63' Petronelli), Nicoli, Soldani, Kouassi (66' Cela). All. Brando.

Arbitro: Dania di Milano. Assistenti: Maroni di Fermo e Amorello di Pesaro.