Volley C femminile, colpo Emanuel Riviera al tie break (2-3)

17:17 - 06 Novembre 2022

L'Emanuel Riviera.

Volley Academy Manu Benelli – Emanuel Riviera Volley 2 – 3 (13-25; 25-13; 25-19; 25-27; 6-15)



Colpo in trasferta per l’Emanuel Riviera Rimini sul parquet dell’Academy Manu Benelli al toe break (2-3).



Coach Bazzocchi schiera la solita formazione: Catalano in regia, Magi e Morettini in banda, Pasolini e Sangoi al centro, Morelli opposto e Forlani libero.

Nel primo set dimostra il Riviera in modo perentorio e con un gioco veloce e preciso, si aggiudica il parziale con un punteggio umiliante, lasciando una fallosa Academy a 13. L’incontro si incanala nel verso giusto, ma al rientro in campo con le stesse formazioni, le parti si invertono: a Rimini non riesce più nulla con errori continui e con una ricezione messa in difficoltà dalle battute delle Ravennati che, oltre tutto, si distinguono anche con attacchi pungenti e proficui.

Rimini è in difficoltà in ricezione e in attacco e, nel set che si chiude, speculare al primo, le parti si invertono. Coach Bazzocchi inserisce al centro Orsi al posto di Pasolini e alterna Marconato, Morelli e Fiorucci in attacco.

Le giovanissime di Benelli si esaltano e nel successivo set, dopo un sostanziale pareggio dei valori fino al 17 pari, le ragazze di Manu in preda a “trance “agonistica, con pallonetti e attacchi ficcanti, producono il break decisivo chiudendo in testa per 25 a 19

Brutto momento per le ospiti che non riescono a dimostrare l’ottimo gioco perpetrato all’inizio gara: il quarto parziale potrebbe essere, purtroppo, anche l’ultimo. Azioni tirate, lunghe e, a tratti, con gioco nervoso, altri momenti con azioni spettacolari con le due compagini che avanzano punto a punto: avanti noi, Ravenna reagisce, pareggia e supera; Rimini si scuote, pareggia e supera e così fino al 24 a 23 per le ospiti che però non ne approfittano e si fanno raggiungere. Avanti Ravenna, che pareggia e va in vantaggio (25-24) pareggio Rimini che mette “l’anima” e riesce a portarsi al pari set per andare a giocarsela al tie-break. Di nuovo le ospiti che, con un paio di colpi, concludono il set per andare al quinto. Finalmente si rivede la grinta del sestetto con la panchina che sostiene a gran voce le compagne.

Si va al tie-break. Le due squadre si fronteggiano fino al 4-4, poi il Riviera fa pesare la propria maggiore maturità agonistica, le padrone di casa commettono qualche errore di troppo e il cambio campo vede così Rimini avanti 8-4.

Si inverte il campo, ma le cose non cambiano. Le riminesi forzano e velocizzano le giocate e con un parziale di 7-2 ribaltano una partita che si era messa al peggio vincendo in rimonta.

EMANUEL RIVIERA: Fiorucci 6, Orsi 10, Catalano 1, Morelli 9 (4 muri), Morettini 2, Magi 15 (8 aces), Pasolini 1, Sangoi 12 , Marconato 5, Moras, Del Rosso, Forlani libero.



PARZIALI: 13-25; 25-13; 25-19; 25-27; 6-15



NOTE: Ace: Rimini 12 – Academy 9. B.s.: Rimini 16 – Academy 10. Muri: Rimini 6 – Academy 7. Errori: Rimini 23 – Academy 30. Attacchi vincenti: Rimini 46 – Academy 41. Rimini: attacco 31% - ricezione 61%.