Volley C, quinta vittoria di fila per la Prime Cleaning Riccione

Sport

Riccione

| 17:06 - 06 Novembre 2022





Non si ferma più la Prime Cleaning Riccione che ottiene la quinta vittoria consecutiva in campionato in altrettante gare disputate. Ieri, al Pala Nicoletti, è servita poco più di un'ora di gioco per archiviare la pratica Elleppi Bologna, superando gli emiliani 3-0.

Tre punti incamerati dalla compagine di coach Botteghi che permettono di tenere il passo della capolista Paolo Poggi Bo a quota 15 punti, seguita dai riccionesi a sole due lunghezze (13punti).



Partita a senso unico quella tra Riccione e Bologna, con i romagnoli che si aggiudicano la gara con un secco ed inequivocabile 3-0 (18/14/13).

Ampio il divario tecnico in campo che gli emiliani non sono riusciti a colmare nel corso della gara, poichè De Rosa e soci sono scesi in campo concentrati e subito determinati a prendere in pugno la gara. Tre set praticamente identici con Riccione sempre largamente avanti nella conduzione del punteggio.



La Prime Cleaning Riccione mantiene saldamente il secondo posto in classifica, ora concentrazione alta per i ragazzi di Botteghi all'anticipo della sesta giornata, in programma venerdì 11 Novembre a Ravenna con il fanalino di coda Consar Romagna.



Prime Cleaning Riccione vs Elleppi Volley Bologna 3-0 (25-18/25-14-25-13)



Prime Cleaning: Alessandri 3, Nascimento 21, Arcangeli 12, Mair 14, Tosi Brandi 5, Campi 6, Cangelli L, De Rosa ne, Pagnoni ne, Donini ne, Fabbri ne, Annibalini ne, Semprini ne