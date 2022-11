Tennis, per Viserba sconfitta onorevole su campi della corazzata Santa Margherita Ligure

Sport

Rimini

06 Novembre 2022

Già sulla carta si profilava un match impossibile per il Tennis Club Viserba sui campi del Circolo Santa Margherita Ligure, la vera regina del primo girone di qualificazione nel campionato di serie A2. Sul campo il confronto si è confermato durissimo per i riminesi che, pur perdendo, hanno però venduto cara la pelle, cedendo alla fine per 5-1. Da sottolineare il magnifico successo, con tanto di “positivo”, per Alberto Bronzetti sul 2.1 Lorenzo Ferri, e la buona prova, almeno per un set, di Manuel Mazza contro Andrea Vavassori nel confronto tra i numero 1, con il riminese che nella prima frazione di gioco ha condotto per 3-0. Un altro punto, per rendere meno amara la sconfitta, poteva arrivare dal doppio Mazza-Bronzetti che hanno ceduto solo al super tie-break del 3° set a Castagnola-Nosei.

I parziali: Alberto Bronzetti (2.3)-Lorenzo Ferri (2.1) 6-1, 6-4, Andrea Basso (2.2)-Alessandro Canini (2.4) 6-3, 6-3, Andrea Vavassori (2.1)-Manuel Mazza (2.1) 6-4, 6-1, Luca Castagnola (2.2)-Samuel Zannoni (2.6) 6-0, 6-1.

Doppi: Castagnola-Nosei b. Mazza-Bronzetti 7-5, 3-6, 10-8, Vavassori-Nielsen b. Giorgetti-Zanni 6-1, 6-3.

Si torna in campo domenica prossima (dalle 10) per la 5° giornata contro il Tennis Club Viserba che farà tappa sui campi della Canottieri Padova. La formazione veneta può schierare, tra gli altri, i 2.1 Goncalo Oliveira (portoghese) e Luca Giacomini, i 2.2 Nicola Ghedin e Kirill Kivattsev (russo) ed il 2.3 Daniele Valentino.