Meteo: torna l'alta pressione con temperature in rialzo

Attualità

Rimini

| 13:27 - 06 Novembre 2022

Foto Centro Meteo Emilia Romagna.



La settimana sarà inizialmente caratterizzata dalla ripresa dell’alta pressione con temperature in rialzo, oltre le medie del periodo. Da venerdì le temperature saranno nuovamente in flessione, con condizioni di maggior variabilità e possibili piogge sulla provincia riminese tra Domenica 13 e Lunedì 14.





Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 6/11/2022 ore 12:30



Lunedì 7 Novembre



Stato del cielo e precipitazioni: sereno e precipitazioni assenti.

Temperature: stazionarie, minime tra +4/8°C e massime tra +13/16°C.

Venti: deboli da Nord-Ovest.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: molto-alta.



Martedì 8 Novembre



Stato del cielo e precipitazioni: poco nuvoloso o al più nuvoloso con assenza di piogge.

Temperature: stazionarie, minime tra +5/9°C e massime tra +13/16°C.

Venti: deboli e variabili.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



Mercoledì 9 Novembre



Stato del cielo e precipitazioni: da nuvoloso a molto nuvoloso ma precipitazioni assenti.

Temperature: in aumento, minime tra +9/12°C e massime di tra +15/18°C.

Venti: deboli da Ovest.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



LINEA DI TENDENZA: nel weekend avremo maggior nuvolosità e le temperature saranno nuovamente in flessione, con massime fino a +15°C. Possibili piogge sulla provincia riminese tra Domenica 13 e Lunedì 14 Novembre.

Qui le previsioni dettagliate per Rimini