Volley B, PromoPharma ko con Mantova

Sport

Repubblica San Marino

| 12:55 - 06 Novembre 2022

Sabato al Pala Casadei la PromoPharma San Marino ha provato a giocare la sua pallavolo e non ha mai mollato il colpo ma il Mantova (che finora non ha perso un set in campionato) è sembrata davvero squadra di altra categoria, efficacissima in attacco, precisa in difesa e ricezione, esperta nella costruzione del gioco. Buona prova in attacco di Zonzini (12 punti) ma non è bastata per arginare una squadra che sembra destinata a giocarsi la promozione in A3. (0-3)



Cronaca. Mantova, particolarmente efficace da posto 2, va subito avanti ma la PromoPharma rimane in scia fino al 9/10 soprattutto grazie agli attacchi di Zonzini e Kiva ben orchestrati da Rondelli. Da lì in poi gli ospiti allungano e coach Mascetti è costretto a chiamare il primo time-out sul 10/15 e il secondo sul 14/21. Il parziale si chiude sul 16/25 senza scossoni. Il secondo set si apre bene per i titani (2/0 grazie a un attacco di Zonzini e ad un ace di Caselli) che vanno avanti fino al 9/5 prima di subire la rimonta dei virgiliani con l’opposto Cordani autore di tre ace consecutivi (9/9) e il successivo allungo (10/14 al secondo time-out casalingo). Da quel momento in poi i lombardi controllano tranquillamente il gioco e chiudono 20/25. All’inizio della terza frazione il gioco aumenta in intensità e velocità e questo favorisce gli ospiti (2/7) che continuano ad attaccare e difendere con efficacia per tutto il set chiudendo parziale e partita sul 16/25.



Il tabellino

PromoPharma San Marino – Gabbiano Mantova 0-3



PromoPharma. Kiva 9, Bernardi 4, Zonzini 12, Ricci 3, Caselli 2, Rondelli 3, Bacciocchi(L1), Benvenuti, Cicconi, Paganelli 1, Borghesi, Carigi. N.E.: Lazzarini, Morelli (L2). Ace 3. Battute Errore 8. Muri Punto 1. All. Stefano Mascetti.



Mantova. Lorenzi 1, Andreoli 1, Catellani, Catellani (L1), Ferrari 9, Scaltriti 7, Cordani 19, Miselli 8, Gola 3, Quartarone 2. N.E.: Ferrari G., Lanzara (L2), Zanini. Ace 7. Battute Errore 9. Muri Punto 10. All. Simone Serafini.



Classifica. Gabbiano Mantova 15, Querzoli Forlì 14, Volley Montichiari 11, Sab Group Rubicone 10, Ama San Martino in Rio 10, Planet Group Spezzanese 9, Kema Remedello 9, Kerakoll Sassuolo 7, Arredopark Villafranca 7, Kioene Padova 6, PromoPharma 3, Pietro Pezzi Ravenna 3, Viadana Volley 1, Pluvitec Legnago 0.



Arbitri: Alessio Lambertini (1° arbitro) e Fabio Pasquali (2°).



PARZIALI: 16/25 20/25 16/25



Prossima partita. Pluvitec Legnago – PromoPharma. Sabato 12 novembre ore 20.30 a Legnago.



Serie D femminile.

Longiano Volley – Titan Services San Marino 3-0 (25/17 25/19 25/24).

Contro una squadra esperta e dalle ottime potenzialità e su un campo difficile come quello di Longiano, la Titan Services ha perso 3-0 giocando però una discreta pallavolo almeno nel secondo e terzo set.

“E’ stato un match nel quale abbiamo avuto le nostre belle difficoltà fin dall’inizio. A cominciare dall’assenza di Ludovica Ghinelli che si è aggiunta a quella delle altre due laterali Veronica Renzi e Anna Rossi. – Spiega Wilson Renzi, coach delle sammarinesi – ma, se nel primo set abbiamo mollato piuttosto presto; nel secondo ci siamo messe meglio in campo e abbiamo iniziato a giocarcela. Nel terzo siamo andate addirittura sopra 22/19 ma dopo un time-out abbiamo sbagliato la battuta. Sul 24/23 abbiamo, di nuovo, sbagliato due attacchi e lì è finita la nostra partita. Da mercoledì prossimo, nell’anticipo contro Viserba, dovremo andare a caccia di punti”.



Titan Services. Valentini, Menicucci 4, Filippi 10, Esposito 3, Bernardi 1, Rossi, Pasolini (L), Casadei 2, Lazzari 5, Ricciotti 11. N.E. Bizzocchi. All. Wilson Renzi.



Classifica. Fenix Faenza 13, Fulgur Bagnacavallo 13, Portuali Ravenna 12, Idea Volley Santarcangelo 10, Longiano Volley 9, Unica Volley 9, Figurella Rimini 9, Junior Coriano 8, Viserba Volley 6, Stella Rimini 3, Titan Services 1, Teodora Ravenna 0, Forlì 0.



Prossima partita. Titan Services San Marino – Viserba Volley. Mercoledì 9 novembre ore 20.45 a Serravalle.