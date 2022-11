Calcio Prima, il Riccione fa suo il derby con l'Asar (1-2)

Sport

Riccione

| 12:47 - 06 Novembre 2022

Il Riccione esulta a fine partita.



Il Riccione passa nel derby dell'Abissinia contrto l'Asar (1-2). Uomini contati per mister Iencinella, che deve fare i conti con l'infermeria. Pubblico delle grandi occasioni

al "S.Selva" con la tribuna gremita in ogni singolo posto ed in più da annotare il "ritorno" dei vecchi tifosi del Riccione che con la loro goliardia, a base di sangria artigianale e spuntini vari, hanno colorato e scaldato la giornata

Primo tempo sonnecchioso con le due squadre a studiarsi, un tiro per parte su punizione e niente di più. Nella seconda frazione di gioco il Riccione cambia ritmo ed una gran palla di Dragoni al 51' mette uno scatenato Fantini nelle condizioni di battere a rete: gran diagonale e per Mauri niente da fare, palla nel sacco.

Reazione fulminea dell'Asar che trova il pari con Marchionna su punizione al 60'. Il Riccione non accusa il colpo e con una superba punizione dai trenta metri al 62' di Dragoni, si riportano in vantaggio. Le Tigri perdono il bandolo della matassa ed addirittura restano in dieci per l'espulsione di Franchi al 72'. Partita in controllo del Riccione che sfiora il terzo goal in diverse occasioni con Amati, Magrotti e Klyvchuk.

Cinque i minuti di recupero ed al triplice fischio tutti verso la rete ad abbracciare i propri tifosi. Il Riccione porta la media inglese a zero, momentaneamente è in vetta alla classifica ed è pronto per calare il tris di vittorie consecutive. Domenica prossimariceve il Perticara.