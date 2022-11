Rimini, con lo scooter contro un'auto: 76enne muore dopo due giorni di agonia

Cronaca

Rimini

| 12:22 - 06 Novembre 2022

L'uomo è deceduto al 'Bufalini' di Cesena.

Non ce l'ha fatta il 76enne Vittorio Della Rosa, molto noto a Riccione per essere titolare di un'agenzia immobiliare: è morto all'Ospedale Bufalini di Cesena dove era ricoverato in gravi condizioni dopo un incidente stradale. Lo riportano Il Resto del Carlino e il Corriere Romagna.

Lo scontro è avvenuto mercoledì a Rimini: l'uomo stava guidando il suo scooter quando, per circostanze da chiarire, si è scontrato violentemente con un'auto. E' morto dopo due giorni di ricovero in gravi condizioni all'ospedale.