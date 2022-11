Mafie, Emma Petitti agli studenti: ‘Non giriamoci di fronte ai soprusi’

Attualità

Rimini

| 11:08 - 06 Novembre 2022

Il progetto 'Rotte antimafia' nelle scuole.

"Non girare la testa da un'altra parte di fronte ad un sopruso, difendere la capacità di interpretare la realtà per dire la propria opinione e sapere che il proprio contributo lascia un segno all'interno di una collettività sono gli investimenti che la nostra Assemblea legislativa rivolge ai suoi giovani cittadini, del cui punto di vista e della cui visione del mondo ha bisogno". Lo ha detto la presidente dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna Emma Petitti, oggi al liceo scientifico 'A. Einstein' di Rimini in occasione del progetto "Rotte antimafia" promosso da Libera Emilia-Romagna in collaborazione con Cgil, Cisl e Uil, Legambiente, Anpi, Avviso Pubblico e Arci Emilia-Romagna e realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A partire dal tema "A scuola, contro le mafie. Da dove parte il cambiamento?" le studentesse e gli studenti hanno incontrato, oltre alla Presidente Petitti, Daniele Paci, magistrato e rappresentante dell'associazione Sport e Legalità, e il regista Daniele Biacchessi di cui è stato proiettato il film "Le mani in pasta". "C'è un motivo se tendiamo a rivolgerci alle scuole nel nostro lavoro", continua Petitti. Il fine infatti "è quello di stimolare le giovani generazioni allo studio e alla conoscenza critica del fenomeno mafioso nei suoi vari aspetti e di acquisire autonomia di pensiero e di atteggiamento verso le mafie e fenomeni similari, e questa attività viene svolta in collaborazione con gli istituti superiori, ma anche con gli atenei".