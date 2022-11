Basket, la FIP premia RBR per la promozione in A2

Sport

20:24 - 05 Novembre 2022

Il ds Davide Turci e l'ad Paolo Carasso ritirano il premio per RBR.



Oltre trecento persone, tra dirigenti di società, allenatori ed atleti, hanno partecipato, al Palazzo di Varignana, nel Comune di Castel San Pietro Terme (BO), alle premiazioni riguardanti la stagione sportiva 2021/2022.

Si è partiti dai campionati regionali giovanili 3x3, per concludere la mattinata col trionfo in Eurocup della Virtus Bologna. L’appuntamento ha preso il via ricordando il forte impegno che la Federazione Italiana Pallacanestro ha messo nell’ottenere che la Madonna

del Ponte di Porretta Terme diventasse la patrona della pallacanestro italiana. Premi speciali sono stati consegnati all’Avvocato Albicini, a Don Massimo Vacchetti, a Stefano Tedeschi e a Gianni Petrucci.

Nella presentazione dell’evento, il presidente regionale della F.I.P., Antonio Galli, ha ricordato i buoni numeri del Comitato Regionale Emilia- Romagna, con quasi 30mila tesserati nelle varie forme, cifre che ricalcano, più o meno, il periodo pre-pandemico.

Dopo il saluto del “padrone di casa”, il Sindaco di Castel San Pietro, Fausto Tinti, ha preso la parola il capo della segreteria politica della presidenza della Regione, Giammaria Manghi. “La Regione – ha affermato – sta sempre più puntando sullo sport, sulla sua valenza sociale, investendo, anno dopo anno, cifre sempre più importanti”.

Sulla figura del lavoratore sportivo e sul vincolo si è, infine, soffermato il numero 1 della F.I.P. e cioè il Presidente Gianni Petrucci. “Accettiamo le scelte dei precedenti governi – sono state le sue parole – ma ci aspettiamo che si parta con l’inizio della nuova stagione sportiva e cioè il 1° luglio 2023. Sappiamo che tante piccole realtà andranno in difficoltà e

chiuderanno e proprio per questo chiediamo, insieme alle altre federazioni sportive, di posticipare questa riforma che sappiamo già essere epocale”.

In platea, tra i tantissimi ospiti, oltre al Segretario Generale della F.I.P., Maurizio Bertea, c’era anche il presidente Regionale del CONI, Andrea Dondi ed il commissioner del settore arbitrale, Luigi Lamonica.



Tra le altre è' stata premiata Rivierabanca Basket Rimini per la promozione in Serie A2 OldWildWest: a ritirare il premio l’A.D. Paolo Carasso ed il D.S. Davide Turci. Massimiliano Intorcia ritira il premio per il campionato vinto con Insegnare Basket Rimini categoria U13 Silver. Sempre Paolo Carasso ritira il premio per la vittoria con Angels Santarcangelo nel campionato Under 19 Eccellenza.