Titano Futsal Cup: la Virtus ne fa sei al Faetano e centra i quarti

Sport

Repubblica San Marino

| 19:58 - 05 Novembre 2022

Anche l’ultimo dubbio è stato sciolto: la Virtus, impegnata ieri sera nel ritorno degli ottavi di Titano Futsal Cup, stende il Faetano con tre gol per tempo e prenota il doppio appuntamento all’altezza dei quarti con la Juvenes-Dogana.

Ad aprire le danze, per gli uomini di Pollini, è Giuliano Sensoli: il suo gol al 5’ rimette in discussione il discorso qualificazione, dimezzando di fatto il ritardo nell’aggregato dopo la sconfitta per 2-0 all’andata. Gli acuti di Rossini e Righi fanno il resto, mandando la Virtus all’intervallo avanti per 3-2 complessivo, con mezz’ora da giocare.

Al rientro dagli spogliatoi, Alex Pascucci spinge la qualificazione verso Acquaviva, calando il poker nel corso del primo minuto. Di Omar El Attar, poi espulso a fine partita, la rete che prova a rimettere in corsa il Faetano. Gli uomini di Corbelli non riescono però a bucare nuovamente la rete avversaria, così che Tamagnini e Pazzaglia possono porre il sigillo sulla qualificazione della Virtus ai quarti.