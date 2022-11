Calcio RSM, La Fiorita riconquista la vetta. Sale anche il Tre Fiori

Sport

Repubblica San Marino

| 19:41 - 05 Novembre 2022

Con il riposo della capolista Cosmos, erano diverse le squadre che potevano puntare alla vetta del Campionato Sammarinese BKN301. Negli anticipi dell’ottava giornata ne ha approfittato la Fiorita che batte di misura il Fiorentino e riconquista la vetta della classifica. Primo tempo con occasioni da ambo le parti: prima Palazzi colpisce il palo direttamente da corner poi Castellazzi trova la traversa per i rossoblu. La gara si sblocca poco prima della frazione con il bel cross di Grandoni per Bartolini che di testa insacca l’1-0 per i gialloblu. Nella ripresa il Fiorentino ci prova con Colagiovanni, croce e delizia per i rossoblu: nel giro di pochi minuti prima viene ammonito poi colpisce una traversa su punizione e infine si vede anche sventolare il secondo giallo (62’). La Fiorita tiene e porta a casa così una preziosa vittoria.



Tanto equilibrio e nessuna rete invece nel big match di Montecchio tra Virtus e Tre Penne. Le due difese, guidate ottimamente da Migani e Passaniti, reggono agli attacchi e alla fine ne esce un pari che non accontenta nessuno ma che mantiene le due compagini nelle parti alte della classifica. Zona dove prova ad inserirsi il Tre Fiori che batte 1-0 il Murata e centra le terza vittoria consecutiva. Il gol partita per i gialloblu arriva al 37’ con Gjurchinoski, abile a sfruttare la punizione battuta rapidamente da De Falco e con un destro potente buca Mattia Manzaroli. Tre Fiori che sale in classifica a quota 16 punti alla pari del Cosmos.

Non vince invece da tre partite la Libertas che viene bloccata sul pari contro il Cailungo. Accade tutto nella ripresa: prima Pesaresi colpisce la traversa da tiro ravvicinato – dopo grande parata di Bendettini - poi sono i rossoverdi (oggi in tenuta viola) a sbloccare la partita grazie alla bella azione personale di Bara che riesce a bucare la retroguardia gialloblu. I granata non ci stanno e spingono alla ricerca del pari che potrebbe arrivare al 78’ con un calcio di rigore: Aruci tenta il cucchiaio ma Benedettini è reattivo e neutralizza il tentativo dagli undici metri. Nel finale però il pari arriva dopo azione insistita conclusasi con il destro di Sapori che si infila nell’angolino per l’1-1 finale. Granata che si possono consolare con Marco Bucci che prima del fischio iniziale è stato premiato quale MVP BKN301 del mese di ottobre.

Vittoria importante – la terza consecutiva – per il Faetano nell’anticipo del venerdì contro il San Giovanni. Protagonista dell’incontro è Marseljan Mema, ex giocatore proprio del San Giovanni. L’attaccante, dopo la recente e ottima prova con la NAT San Marino in Bulgaria, trova nella ripresa due reti fondamentali per i suoi: la prima è su calcio di rigore al 52’, la seconda al 90’ con un bel diagonale dopo assist di Composto.

Il programma dell’ottava giornata di Campionato Sammarinese BKN301 prosegue con le ultime due sfide in programma domani: Pennarossa-Domagnano (ore 15:00, Fiorentino) e Folgore- Juvenes-Dogana (ore 15:00, Montecchio). Tutte le sfide saranno visibili come al solito su Titani.tv.