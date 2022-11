Calcio Promozione, il Gabicce Gradara cade sul campo del Mondolfo Marotta 2-0

Sport

Gabicce Mare

| 18:55 - 05 Novembre 2022

Seconda sconfitta stagionale per il Gabicce Gradara sul campo dell'Atletico Mondolfo Marotta per 2-0 in una partita giocata sul campo pesante e in una giornata ventosa. Il ko è maturato nel secondo tempo dopo una prima frazione equilibrata. Al 18' i padroni di casa si fanno vivi con Orciani che si accentra dalla destra e impegna Renzetti con un tiro sotto la traversa. Al 24' ancora Orciani ci prova con Renzetti a fare buona guardia. Al 40' l'attaccante Cordella si libera a centro area e calcia sopra la traversa. Un minuto dopo è l'attaccante Pierri ad impegnare Montesi che va a deviare l'insidioso tiro in calcio d'angolo.



Nella ripresa stesso canovaccio con la squadra di casa a cercare il gol che arriva al 19': dopo una azione insistita sulla destra il giovane Pompei sfrutta una traversone leggermente deviato e in area batte a rete in maniera vincente. Il Gabicce Gradara cerca di replicare con un paio di sortite del nuovo entrato Giunchetti, ma non riesce a trovare il guizzo vincente e nel finale Cordella ruba palla al portiere Renzetti e mette al sicuro il risultato.





A fine partita il direttore sportivo Filippo Cipriani commenta: “L'equilibrio del primo tempo è stato rotto dalla rete nella ripresa e non siamo riusciti a renderci pericolosi. La prestazione complessiva è stata insufficiente e le condizioni meteo e del campo non ci hanno aiutato, evidentemente la squadra soffre il momento negativo della classifica (ora è al quartultimo posto con 8 punti) e a complicare le cose c'è anche l'infermeria che non è mai vuota. Comunque il tempo per rimediare c'è e ho fiducia in una pronta riscossa della squadra che deve mostrare più carattere e determinazione”.

Prossimo match domenica prossima al Magi contro il Moie.



Il tabellino

AtleticoMondolfo Marotta – Gabicce Gradara 2-0





Atletico MondolfoMarotta: Montesi, Catalano, Giobellina, Marconi (dal 36' Morganti), Travaglini, Marzano, Orciani (45'st Polverari), Fraternali (36' Creatore), Cordella, Frulla (28' st Vitali), Pompei D. A disp. Mattioli, Simone, Bartoletti, Piccioli, Casagrande. All. Pompei



Gabicce Gradara: Renzetti, Lepri, Semprini Federico, Grandicelli, Varrella, Tombari, Pierri (23'st Giunchetti), Morini, Donati, Mani (31' Di Addario), Ulloa (31'st Magi). A disp.: Mussoni, Semprini Nicolò, Della Chiara, Innocentini, Montebelli. All. Vergoni



Arbitro: Paoletti di Fermo (Baldoni di Ancona e Fattori di Jesi)



Reti: 21' Pompei D., 42'st Cordella



Note. Ammoniti: Morini, Lepri, Catalano