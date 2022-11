Santarcangelo, ricorrono i 60 anni dalla scomparsa di Antonio Baldini

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:06 - 05 Novembre 2022

Antonio Baldini e la sua famiglia.



Domani (domenica 6 novembre) ricorre il 60° anniversario della scomparsa di Antonio Baldini, discendente da un’illustre famiglia di Santarcangelo, i cui eredi hanno lasciato in dono all’amministrazione comunale l’archivio e la biblioteca personale dello scrittore.



Per valorizzare, conservare e promuovere la conoscenza del fondo, la biblioteca comunale di Santarcangelo, intitolata proprio a Baldini, ha costituito un Comitato scientifico che si occupa di realizzare attività sui documenti in collaborazione con le altre istituzioni pubbliche, in particolare la Regione Emilia-Romagna e la Soprintendenza regionale.



Il Comitato scientifico ha curato varie pubblicazioni editoriali in collaborazione con altri studiosi, enti e Università, disponibili anche al prestito presso la biblioteca. Sono attualmente in corso interventi a cura della Regione per il riordino delle carte e la catalogazione dei periodici, mentre la biblioteca di Baldini è stata interamente catalogata ed è disponibile alla consultazione in sede.



Per onorare questo importante anniversario, proprio domenica 6 novembre sarà pubblicata nuovamente sulla pagina Facebook della biblioteca la registrazione della giornata di studi dedicata a Baldini, tenutasi in biblioteca il 26 novembre 2021. Nell’occasione l’attore e regista Roberto Mercadini aveva letto e commentato passi scelti dal “Michelaccio”, il libro più celebre di Antonio Baldini, pubblicato per la prima volta a Roma nel 1924 dalla Ronda, il periodico che lui stesso aveva contribuito a fondare.