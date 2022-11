Bellaria, l'8 dicembre verrà inaugurato il Villaggio del Natale

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 13:31 - 05 Novembre 2022



Bellaria Igea Marina è pronta ad avviare la stagione natalizia all’insegna del claim “Dream Christmas – la neve al mare” a partire da giovedì 8 dicembre con l’inaugurazione del “Villaggio del Natale”.



“Nel pomeriggio dell’8 dicembre l’appuntamento sarà in Piazzetta Fellini alle ore 16.00, davanti alla Biblioteca comunale, dove insieme al Sindaco ed il Presidente di Fondazione Verdeblu, daremo simbolicamente avvio al periodo natalizio attraverso l’accensione di tutte le installazioni luminose della città; in contemporanea si potrà assistere a spettacolari nevicate, seguendo il tema centrale del natale targato “Dream Christmas- la neve al mare” nel quale la luce e la neve saranno le grandi protagoniste – anticipa Andrea Prada, Direttore Artistico di Fondazione Verdeblu – Dalle ore 16.00 il viale pedonale P. Guidi si animerà interamente ed il culmine dell’evento opening sarà uno show visuale dove si esibiranno acrobati aerei e performer lungo il viale pedonale, zona via Pascoli; contemporaneamente sfileranno anche cosplayer in stile fantasy con scenografici abiti che richiamano l’idea della neve e del ghiaccio”.



Il centro cittadino di Bellaria Igea Marina durante il periodo delle festività natalizie, dall’8 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023, diventerà quindi un luogo da favola per far emozionare grandi e bambini: una vera e propria “Isola di luce e di ghiaccio” in cui non potrà mancare la Snow Globe in Piazza Matteotti con al suo interno un fiabesco villaggio ghiacciato, tunnel di pietre preziose, un labirinto di specchi e la casa di Babbo Natale; la Realtà virtuale ed il tradizionale Presepe di Sabbia sito in Piazzetta Alda Merini insieme ad altri Presepi del mondo. Saranno poi presenti anche tante novità come Drop, la scultura di luce a forma di goccia d’acqua con la quale si potrà interagire attraverso il Qrcode per modificarne le luci, suoni e mood e la divertentissima Pista di Bumpers in Piazza don Minzoni per giocare a scontrarsi, attorno allo scintillante albero di Natale.



Numerosi saranno anche gli appuntamenti con artisti, youtuber e star del web a partire da Domenica 11 dicembre quando, presso il punto spettacoli di Via Pascoli, lungo il viale pedonale P. Guidi, dalle ore 15.00 il famosissimo duo di Youtube dei diEFFE Bross incontrerà i fans in un meet&greet per foto e presentazione del nuovo merchandising. L’evento è gratuito è per partecipare è possibile prenotare il proprio Pass fino esaurimento posti scrivendo a eventi@fondazioneverdeblu.org (maggiori informazioni sulla prenotazione e ritiro dei Pass sono consultabili su www.bellariaigeamarina.org e sui canali social di Bellaria Igea Marina).



“I ragazzi diEFFE hanno già postato sui loro social la data Bellariese del 11 dicembre ed è scoppiato il delirio, continue telefonate negli uffici” -informa il Presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi- “Invitiamo quindi ad inviare una mail per prenotare il Pass, per accedere sul palco per la foto; poi i Pass saranno da ritirare nei luoghi ed orari indicati sull’App e sul portale di Bellaria Igea Marina: per far sì che la festa si svolga in sicurezza abbiamo messo a disposizione mille Pass, suddivisi in orari precisi.”