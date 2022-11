Bimbo investito mentre recupera la palla, si cercano testimoni

Attualità

San Clemente

| 13:19 - 05 Novembre 2022

Si cercano testimoni dell'incidente avvenuto mercoledì scorso (2 novembre) a Sant'Andrea in Casale, intorno alle 18.30: un bimbo di 5 anni si trovava nel piazzale della Sala Polivalente, con i genitori, quando la palla con cui stava giocando gli è sfuggita, finendo in strada. Mentre cercava di recuperarla, il piccolo è stato investito da un'Opel Agila guidata da una 48enne. La donna si è subito fermata a prestare soccorso, mentre il bambino è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena con l'eliambulanza. É ancora ricoverato in rianimazione. La polizia locale, che ha effettuato i rilievi, ha lanciato un appello sulla pagina Facebook del comune di San Clemente, chiedendo a eventuali testimoni di contattare lo 0541 841701 e fornire "dettagli utili alla ricostruzione della dinamica".