Al Cinema Tiberio di Rimini l'arte di Munch

Eventi

Rimini

| 13:02 - 05 Novembre 2022



Al Cinema Tiberio di Rimini da lunedì 7 a mercoledì 9 novembre (ore 21, mercoledì anche ore 17, biglietti interi € 10 ridotti € 9, ridotti Tiberio Club € 8) nuovo appuntamento con La grande arte al cinema: in cartellone Munch. Amori, fantasmi e donne vampiro di Michele Mally, con la partecipazione dell'attrice Ingrid Bolsø Berdal. Non esiste al mondo pittore più celebre, eppure meno conosciuto di Edvard Munch. Se il suo "Urlo" è diventato un'icona dei nostri tempi, il resto della sua produzione non è altrettanto famoso. Ora invece Oslo, l'antica Kristiania, segna una svolta per la conoscenza dell'artista. Il nuovo Museo Munch – inaugurato nell'ottobre 2021 – è uno spettacolare grattacielo sul fiordo della capitale norvegese, pensato per ospitare l'immenso lascito del pittore alla sua città: 28.000 opere d'arte tra cui dipinti, stampe, disegni, quaderni di appunti, schizzi, fotografie ed esperimenti cinematografici. Tutto questo straordinario patrimonio ci offre una visione d'eccezione della mente, delle passioni e dell'arte di questo genio del Nord.