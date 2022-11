I segreti dell'e-commerce nel corso gratuito del Cescot Rimini

Attualità

| 12:56 - 05 Novembre 2022

Cescot organizza il nuovo corso gratuito per la qualifica professionale di una figura molto ricercata in questo periodo post pandemia: il "Tecnico esperto nella gestione di servizi per l'e-commerce. Il corso va a soddisfare una richiesta attuale che è quella di preparare persone in grado di ideare, progettare e sviluppare le vendite on line di un'azienda, in affiancamento alle vendite offline; la logistica e la sicurezza delle transazioni economiche.



L'e-commerce in Italia sta vivendo un momento di profonda evoluzione dovuta anche alla pandemia, che ha fatto in modo che molte persone si affacciassero alla vendita online per i loro acquisti, e che offre ottime possibilità per chi desidera un lavoro autonomo. L'ultima indagine svolta dall'osservatorio del Politecnico di Milano evidenzia che il comparto e-commerce ha registrato, solo nel primo trimestre del 2022, una crescita del 14% rispetto all'anno precedente. Le imprese quindi stanno affiancando alle vendite tradizionali anche quelle attraverso il canale online, con un proprio e-shop oppure affidandosi alle piattaforme esistenti.



Per partire con il piede giusto occorre affidare la gestione dei servizi di e-commerce ad uno staff (più o meno articolato) con competenze specifiche. Ciò per permettere di arrivare ai risultati previsti più velocemente, riducendo costi ed errori.



Il corso ha una durata di 500 ore e richiede una frequenza a tempo pieno, comprensivo di 200 ore di stage in un'azienda partner (Titanka, Teddy, Aeffe, Tulips, Brg Communication, Wrs srl, Elettro Star, Intergym, Bianchi, Antica farmacia Al lido, Utopha Group S., Trasp-Orto, Mountain eXperience, Kratos, Gls 72).

Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un Certificato di qualifica professionale valido a livello nazionale.



La partecipazione è gratuita, in quanto i percorsi sono finanziati con risorse del Fondo sociale europeo.

I docenti sono esperti del settore che coinvolgeranno i partecipanti in tante esercitazioni pratiche, visite guidate, webinar di approfondimento, attività realizzate in collaborazione con le organizzazioni che appoggiano il progetto. Il tecnico di ecommerce sarà in grado di analizzare il mercato e progettare un business plan per ecommerce; di gestire la presenza sui marketplace e piattaforme online; lanciare prodotti e servizi sul mercato online curandone i cataloghi; elaborare strategie di marketing; organizzare la logistica delle spedizioni e dei resi; garantire la sicurezza dei pagamenti e la protezione dei dati personali e aziendali; monitorare e valutare i dati di vendite. Non va confuso con la figura che costruisce i siti ecommerce. Il corso insegnerà a gestire tutti gli aspetti commerciali, logistici ed amministrativi delle vendite online.



Il corso è rivolto a persone non occupate ed occupate, con esperienza lavorativa non coerente al percorso o irrilevante, residenti o domiciliate in Emilia-Romagna, in possesso di diploma di Scuola Media Superiore. Sono inoltre richieste conoscenze di Lingua inglese e Informatica accertate con specifici test.



La scadenza delle iscrizioni è il 10 novembre.

Si può scaricare il modulo di preiscrizione direttamente dal sito www.cescot-rimini.com ed inviarlo alla mail manola@cescot-rimini.com.



Una volta chiuse le iscrizioni inizieremo il percorso di selezione perché i posti disponibili sono solo 13.

Per ricevere ulteriori informazioni mi potete contattare al numero 0541 441937 oppure scrivermi una mail a manola@cescot-rimini.com.