I giardini raccontano a Riccione: passeggiate ed eventi a Villa Lodi Fé

Riccione

| 12:47 - 05 Novembre 2022

Foto Daniele Casalboni.







Si è tenuta ieri (venerdì 4 novembre) la prima giornata della iniziativa "I giardini raccontano: Riccione, la Perla verde", passeggiate culturali ed eventi nei giardini di Villa Lodi Fè. Alla manifestazione, molto partecipata dal pubblico, ha preso parte anche la vicesindaca di Riccione Sandra Villa.



La passeggiata di oggi, sabato 5 novembre, è confermata: l'appuntamento è alle ore 14,45 al Lungomare della Repubblica, altezza Bagno 75. L'evento, su prenotazione, è sold out.



I giardini raccontano è a cura di Città Teatro, in collaborazione con associazione A passo d'uomo e con la partecipazione di: Fabio Bruschi-Lingue di Confine, architetto Emanuele Mussoni, professor Loris Bagli, dottoressa Arianna Mamini, associazione Famija Arciunesa, Francesca Airaudo, Giorgia Penzo e Davide Simonetti.



Momento sicuramente emozionante di oggi sarà la visita al Giardino del Grand Hotel di Riccione: grazie all'accoglienza della proprietà sarà eccezionalmente possibile visitare gli incantevoli saloni interni. Si passeggerà poi lungo viale Martinelli accompagnati dall'ascolto in cuffia di frammenti evocativi da Pier Vittorio Tondelli. Per partecipare sarà necessario scaricare VOX APP gratuitamente nel cellulare e portare le proprie cuffiette. Si proseguirà verso il Giardino di Villa Lodi Fè dove protagonista sarà il racconto dell' Età dei Villini con Arianna Mamini. Finale col sorriso, grazie a Racconti Vista Mare, con le due affiatate attrici riccionesi, Airaudo e Penzo.



La giornata si concluderà con un brindisi in onore di Riccione e dalla sua storia centenaria, a cura del comune di Riccione.



Da segnalare che sarà presente all'interno di Villa Lodi Fè la biblioteca che l'associazione Famija Arciunesa ha dedicato alla storia di Riccione: le pubblicazioni saranno in vendita al pubblico e il ricavato andrà a favore del progetto solidale per Cuore21.