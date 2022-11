Edilizia, le prospettive dopo il SuperBonus: un incontro a Ecomondo

Attualità

Rimini

| 12:41 - 05 Novembre 2022

Foto di repertorio.



Quali sono le nuove frontiere del mondo dell'edilizia all'indomani del SuperBonus 110%? Quali opportunità attendono professionisti, aziende, tecnici e privati e quali saranno le prospettive di sviluppo?



Questi i temi al centro dell'incontro promosso in occasione di Ecomondo da Vertical SGR, società del Gruppo SGR nata nel 2018 per rispondere – in collaborazione con imprese e professionisti – alle esigenze di riqualificazione, rigenerazione, efficientamento energetico e di adeguamento sismico di immobili privati e pubblici.



L'incontro, che si svolgerà martedì 8 novembre dalle 15.00 alle 16.30 presso lo stand di SGR (Padiglione D5, stand 155) del quartiere fieristico di Rimini, avrà come titolo "Dopo il 110. Analisi e prospettive future". Come essere pronti al cambiamento. Strategie, misure, tecnologie per l’efficientamento e la messa in sicurezza di immobili pubblici e privati per il dopo SuperBonus 110%.



La giornata sarà dunque un’occasione di confronto sulle prospettive e gli sviluppi dei meccanismi incentivanti per l’efficientamento energetico e l’adeguamento sismico di residenze private e pubbliche, aree commerciali, industrie e alberghi.



Ad intervenire saranno Bruno Tani (AD Gruppo SGR), Sergio Pizzolante (AD Vertical SGR), Jamil Sadegholvaad (sindaco di Rimini), Simona Salustro (Confcommercio Nazionale), Ulisse Pesaresi (presidente ANCE Confindustria Romagna), Angelo Corallo (Università del Salento – Facoltà di Ingegneria), i senatori Marco Croatti e Mimma Spinelli e i deputati Andrea Gnassi e Jacopo Morrone. L’appuntamento sarà moderato da Raffaele Marmo, vice direttore del Quotidiano Nazionale (Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno).