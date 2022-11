Videosorveglianza, giochi e spazi per lo sport: nuovo look per il parco Petrini

Attualità

Rimini

| 10:38 - 05 Novembre 2022

Parco Pertini.

Una nuova vita al Parco Pertini, affinché torni ad essere un polmone verde apprezzato da famiglie, cittadini e turisti, un luogo di incontro per attività sportive e gioco, da vivere in sicurezza. Il recupero dell’area verde di Marebello è al centro del progetto “Viv’il Parco”, destinato alla riqualificazione e al potenziamento della sicurezza urbana di uno spazio oggi sottoutilizzato e che potrà invece rappresentare un valore aggiunto per l’intero quartiere.



Con una lettera firmata dal presidente Stefano Bonaccini, la Giunta regionale dell’Emilia Romagna ha confermato la volontà di aderire all’accordo di programma proposto dal Comune di Rimini per il cofinanziamento di un progetto che porterà alla rifunzionalizzazione del Parco Pertini sia attraverso interventi di riqualificazione ‘fisica’ dell’area – verde urbano, collegamenti, la videosorveglianza – sia attraverso nuovi servizi, con la realizzazione di impianti sportivi, la promozione di attività ludiche e di intrattenimento, la presenza di street tutor a supporto dei cittadini.



Il progetto “Viv’il Parco” è infatti il frutto del lavoro congiunto di diversi settori dell’Amministrazione Comunale – lavori pubblici, Polizia Locale, ambiente, settore informativo – e prevede una serie di azioni integrate che hanno come primo obiettivo quello di aumentare la fruibilità del Parco da parte dei cittadini.

Il programma di interventi comprende la connessione delle piste ciclabili che attraversano il parco alla rete cittadina di mobilità dolce e la creazione di spazi per le attività ricreative e sportive, a partire dalla realizzazione di due campi da padel. Sarà anche l’occasione per ridefinire il disegno generale delle essenze arboree, in modo da rendere il parco maggiormente utilizzabile e superando gli elementi di pericolosità.

Proprio nell’ottica di aumentare la percezione di sicurezza da parte dei frequentatori nel parco, è prevista l’installazione di alcune telecamere di videosorveglianza, che saranno posizionate sulla base delle indicazioni della Polizia Locale. Sarà inoltre potenziato il sistema di illuminazione pubblica attuale, oggi sotto-dimensionata, così da migliorare la visibilità dell’intera zona.



Oltre agli interventi strutturali, il progetto si pone anche come obiettivo quello di stimolare attività e iniziative nel Parco, in modo che diventi un luogo di aggregazione e un punto di riferimento per la comunità e per il quartiere, prevedendo situazioni di disagio e di degrado. Per questo, completate le opere di riqualificazione, si cercherà il coinvolgimento delle associazioni sportive e culturali, dei comitati della zona, delle famiglie, che potranno diventare protagonisti della rinascita della zona attraverso la gestione e realizzazione di attività ludiche, di animazione, di eventi.





Nell’ottica di prevenire il verificarsi di episodi in grado di generare insicurezza, è previsto il ricorso agli street tutor, la particolare figura professionale sperimentata per la prima volta quest’estate nelle zone turistiche della città a più alta frequentazione, in grado di disinnescare situazioni di conflitto attraverso la mediazione. Un supporto che può rivelarsi importante soprattutto in zone come quelle del Parco Pertini, dove soprattutto nella stagione estiva si registra una concentrazione di pubblici esercizi, minimarket e locali di intrattenimento.





“Viv’il Parco” sarà oggetto di un accordo di programma tra Comune e Regione Emilia Romagna secondo i criteri generali previsti dalla Legge regionale 24/2003 (“Disciplina della Polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza”). Il progetto prevede un investimento complessivo di 175mila euro, con la Regione che - a seguito dell’approvazione di un’apposita delibera di Giunta - potrà riconoscere un cofinanziamento di 140mila euro.