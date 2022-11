Calcio RSM, vittoria per l’Under 15 di Belluzzi contro le Far Oer

Sport

Repubblica San Marino

| 19:20 - 04 Novembre 2022

Foto FSGC.





Dopo la buon prova nella gara d’esordio contro la Slovacchia nel torneo di sviluppo UEFA in corso in Albania, la Nazionale di San Marino Under 15 si riscatta alla grande, anzi alla grandissima. La squadra di Enrico Belluzzi ha infatti battuto le Isole Far Oer dopo una partita scoppiettante risoltasi addirittura ai calci di rigore.



L’avvio per i biancazzurrini è da incorniciare. Dopo un paio di buone incursioni – la migliore al 13’ con il tiro all’incrocio di Molinari respinto in corner – si sblocca la gara dopo appena venti minuti. Pallone che spiove dal corner per i Titani, il portiere faroese non trattiene e come un falco arriva Montali che gonfia la rete per l’1-0. Passano solo cinque minuti ed arriva anche il raddoppio per il San Marino: bella azione corale che parte dalla sinistra, la sfera arriva a Raschi che calcia dal limite, sulla ribattuta la riconquista Podeschi che dal limite si libera dell’avversario e trova l’angolino giusto dove non può nulla il portiere avversario. San Marino che amministra il doppio vantaggio e Far Oer che iniziano a farsi poco dopo la mezzora, ma Conti è reattivo sul tiro da fuori. Si va dunque a riposo sul doppio – e meritato - vantaggio per i ragazzi di Belluzzi.



Far Oer che nell’intervallo mettono mano ai cambi, inserendo elementi più fisici, e che da subito portano i frutti sperati. Come in avvio di ripresa quando Reynheim si infila bene tra i centrali biancazzurri e in diagonale trova il gol che accorcia la sfida. I faroesi ci credono ed iniziano a spingere. Poco dopo il quarto d’ora arriva infatti il pareggio: è ancora Reynheim che sfrutta il fisico e serve in area il subentrato Hognason il quale riesce a trafiggere Conti per il 2-2.



San Marino che si ricompatta e prova a reagire. Al 24’ Arlotti recupera bene sulla trequarti avversaria e tenta il cross in area sul quale però non arriva nessuno. Le Far Oer però poco dopo passano addirittura in vantaggio: lancio lungo per il solito Reynheim che aggancia bene e con l’esterno trova l’angolo perfetto che vale il 3-2. Ma San Marino non ci sta e nei minuti finali trova il gol del 3-3: Arlotti manovra sulla sinistra e serve Baldazzi il quale alza la testa e serve alla grande D’Angeli che dal limite calcia trovando l’angolino vincente che fa urlare di gioia i suoi. La sfida negli ottanta minuti termina in pareggio e saranno dunque i calci di rigore a determinare la vincente. E anche qui le emozioni non mancano: Cenci respinge il tiro faroese decisivo e le due squadre vanno ad oltranza. Si arriva addirittura al nono rigore: Cenci dice ancora no e Baldazzi non sbaglia regalando così alla Nazionale Under 15 un’emozionante vittoria.



La squadra di Enrico Belluzzi tornerà in campo lunedì 7 novembre contro i padroni di casa dell’Albania (oggi sconfitta 4-3 dalla Slovacchia).