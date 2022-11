Uniformi in vetrina: l'iniziativa dei Carabinieri di Rimini in occasione della Festa delle Forze Armate

Attualità

Rimini

| 17:27 - 04 Novembre 2022

Uniforme Maresciallo in vetrina.

La ricorrenza della Festa delle Forze Armate e dell’unità nazionale del 4 novembre è stata occasione, grazie alla disponibilità di alcuni esercenti della città e della provincia, per l’esposizione in vetrina della grande uniforme speciale del ruolo Maresciallo, corredata di lucerna e pennacchio. L’iniziativa, svoltasi a cura del personale del Comando Provinciale

Carabinieri di Rimini, ha suscitato vivo interesse ed apprezzamento presso le autorità locali e la cittadinanza. L’allestimento ideato, oltre le recenti attività divulgative in

occasione della ricorrenza del quarantennale della morte del Generale Dalla Chiesa e della pubblicazione di un’opera incentrata sulla sua vita familiare e professionale, si è rivelato per

la popolazione ancora una volta un’ottima occasione d’informazione sui compiti istituzionali ed un’eccezionale fonte di trasmissione dei valori rappresentativi delle forze armate italiane ed in particolare dell’Arma dei Carabinieri.