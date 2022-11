Basket D, Tigers: sfida in trasferta alla capolista Forlimpopoli

Sport

Rimini

| 17:08 - 04 Novembre 2022

Scontro al vertice.Fast Coffee Villanova Tigers sabato 5 novembre va a far visita alla ArtusianaForlimpopoli, al Pala Picci (palla a due ore 18).Entrambe le formazioni sono appaiatein testa alla classifica del girone D a 8 punti, ma i padroni dicasa di coach Grilli debbono recuperare una partita.Si annuncia una sfida intensa tra ilmigliore attacco del girone contro la difesa meno perforata: 84,6 punti dimedia segnati dalle Tigri di Villa Verucchio, appena 60,8 punti subiti daipadroni di casa.



“Affrontiamo un'ottima squadra chefinora ha inanellato solo vittorie, ma anche noi veniamo da un poker disuccessi. - è il commento pre-partita del coach di Fast CoffeeVillanova, Michele Amadori - Sarà dunque una vera battaglia, c'è inpalio il primo posto in classifica e sabato faremo di tutto per strappare ilfoglio rosa”.

“Forlimpopoli dispone di giocatoridi qualità e di talento come Colombo (54 punti, miglior marcatore Artusiana,ndr) e Fabiani (51 punti, 17 di media, ndr) che andranno sicuramentemarcati con maggiore attenzione, ma in generale mi aspetto una squadra fisica eben organizzata in difesa. - prosegue lo ‘skipper’ delle Tigri - Pertrovare spazi e tiri aperti sarà importante coinvolgersi muovendo rapidamentela palla ma soprattutto dovremo sfruttare il più possibile le situazioni acampo aperto, la transizione è il nostro punto di forza”.

“È vero che - purtroppo - non saremoal completo. Mancherà il lungo Bollini che ha fatto benissimo contro Imola,qualche giocatore accusa acciacchi, ma intendiamo comunque farci valere. Nell'ultima partita i ragazzi entrati dalla panchina hanno prodotto tanto,acquisendo maggiore fiducia ed esperienza di gioco, e questo sarà fondamentalecontro Forlimpopoli”.

La partita sarà trasmessa in direttasulla pagina Facebook Villanova Basket Tigers e sulla pagina Santarcangiolese.