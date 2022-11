Energia: ritorno alle trivelle, provvedimento in consiglio dei Ministri 

Attualità

Sarà esaminato oggi (venerdì 4 novembre), in consiglio dei ministri, il provvedimento sulle trivelle per aumentare l'estrazione di gas. Lo si apprende da fonti di governo. Le misure saranno contenute in un decreto del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica. Giorgia Meloni ha "sdoganato" il ritorno delle trivellazioni nel nostro Paese, come risposta per arginare la crisi energetica. Nei pressi di Rimini sono presenti due stabilimenti che possono produrre fino a 1,5 miliardi di metri cubi di gas. La riserva più corposa è quella dell'Adriatico settentrionale.