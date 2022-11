Start Romagna viaggia...verso una mobilità sempre più sostenibile

Attualità

Rimini

| 16:50 - 04 Novembre 2022

Il convegno di Start Romagna sugli investimenti e programmi futuri.

Il primo compleanno del Metromare nel suo assetto full electric e l’imminente immissione in servizio di nuovi mezzi sempre più green hanno creato l’occasione per un convegno, organizzato oggi (4 novembre) da Start Romagna, sui temi della mobilità sostenibile connessa ai cambiamenti della città. La location scelta non è casuale: il Birrodromo di Rimini sorge nel cuore del parcheggio Clementini che, per la sua vicinanza alla Stazione FS, al Bike Park, al capolinea del Metromare e al centro storico, rappresenta una soluzione strategica e funzionale ad un’intermodalità auto-mobilità dolce.



Il convegno, dal titolo ‘La mobilità sostenibile detta i tempi della città che cambia’, aperto agli amministratori locali della provincia e a tutti gli attori coinvolti nel trasporto pubblico locale, ha visto l’intervento di autorevoli relatori, a cominciare dal sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad.

“Nei prossimi anni – ha detto il Sindaco di Rimini - dovremo affrontare delle tematiche cruciali, tra cui il prolungamento del Metromare. Sono fermamente convinto che il senso compiuto di quest’opera potrà esserci solo con l’arrivo a Santarcangelo e Cattolica, diventando il vero protagonista del sistema di trasporto pubblico di tutta la provincia. Dobbiamo lavorare anche a politiche che lo migliorino: penso al biglietto integrato, ai servizi e al collegamento con l’entroterra”.



Il Prof. Lorenzo Masiero, Docente del Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Bologna, Campus di Rimini, ha spiegato il concetto di accessibilità soggettiva, perché spesso c’è una discrepanza tra i tempi del trasporto pubblico e quelli del viaggiatore, che nel caso di Rimini è cittadino e turista.

“Tempo di viaggio e qualità del servizio sono componenti molto importanti, insieme a comfort e sicurezza. Prevalgono anche sul prezzo. Solo il 10% degli italiani ha famigliarità col tpl, ma il 30% vorrebbe usarlo di più. Per Rimini è una prospettiva di lavoro importante, quindi consiglio di incrementare le forme di comunicazione e di semplificarle, esaltando la connessione del trasporto pubblico integrato. I turisti preferiscono un sistema molto simile alla metropolitana, lo capiscono meglio. Serve tanta ricerca per capire meglio la domanda e al Campus di Rimini stiamo lavorando su questo”.



Il presidente di Start Romagna Roberto Sacchetti ha presentato il piano di investimenti triennale dell’azienda, sottolineando il sostanziale mutamento della composizione del parco mezzi verso alimentazioni ecologiche. Nell’occasione sono stati presentati i nuovi autobus che entreranno in servizio.

“Più trasporto pubblico, più modalità dolce, meno auto private, queste le linee direttrici del nostro Piano Industriale. Le azioni su cui stiamo lavorando sono la sostituzione degli autobus, con mezzi che rispondano maggiormente alle necessità dei passeggeri e ambiente. Servirebbero linee con corsie preferenziali, per garantire puntualità. E pongo attenzione alla transizione digitale, che ci consentirà di andare nella direzione di una maggiore informazione. Il nostro piano industriale prevede 78 milioni di investimenti, di cui 22 milioni in autofinanziamento. Sostituiremo quasi il 50% della flotta che è di 568 bus; raddoppieremo i mezzi a metano ibrido, quadruplicheremo i mezzi elettrici e dimezzeremo quelli a gasolio”.