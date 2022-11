Vecchia Pescheria: contro movida selvaggia forze dell’ordine schierate, controlli e divieti

Attualità

Rimini

| 16:09 - 04 Novembre 2022

Movida violenta, giro di vite sul centro.

Questa mattina (venerdì 4 novembre), nella sala del consiglio comunale di Rimini, l'assessore Juri Magrini ha ricevuto i gestori dei locali della Vecchia Pescheria. Due i temi principali: la sicurezza della zona e la recente missiva della soprintendenza che ha sancito il divieto di utilizzare gli antichi banconi della pescheria per allestirvi coperti.



Per ciò che concerne la necessità di aumentare la sicurezza della zona, contrastando gli episodi di rissa e violenza di cui sono protagonisti sempre più spesso i giovani, anche minorenni, l'assessore ha ribadito quanto disposto dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica: ci saranno più personale delle forze dell'ordine, anche in borghese, e i militari dell'Esercito.



Sul secondo punto l'amministrazione comunale di Rimini intende mediare tra Soprintendenza e operatori economici, per armonizzare la tutela di un bene monumentale (l'immobile risale al XVIII secolo) e l'attività dei pubblici esercizi che gravitano nell'area. L'intento è quello di individuare alcuni eventi nei quali derogare al divieto e garantire la fruibilità di quegli spazi: "Non è presupposto un utilizzo in maniera continuativa delle parti più delicate e protette della Vecchia Pescheria", rileva l'assessore Magrini.



Il confronto è servito per approfondire anche il tema delle emissioni sonore dei locali, che vanno oltre gli orari consentiti, e della normativa sulla vendita del vetro, vietata dopo le 22. Nel primo caso si sono avute in due mesi ben otto sanzioni. "Ma in quel luogo devono essere garantiti i diritti dei residenti, che più di una volta hanno richiesto gli interventi della polizia locale", ha evidenziato l'assessore Magrini. I controlli continueranno e chi violerà le disposizioni di legge sarà inesorabilmente sanzionato. L'amministrazione comunale è al lavoro anche per trovare una soluzione alla presenza di bevande in contenitori di vetro: "pur espressamente vietati da un'ordinanza vigente, probabilmente sono portati lì da altre zone della città".