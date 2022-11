Elezioni Provincia, Centrodestra punta su Giorgetti: 'Il miglior candidato possibile'

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 15:30 - 04 Novembre 2022

Filippo Giorgetti.



Dopo la vittoria alle elezioni nazionali e i risultati lusinghieri conseguiti anche nel territorio riminese, il centrodestra punta a conquistare la presidenza della Provincia di Rimini. Il candidato è Filippo Giorgetti, sindaco di Bellaria Igea Marina. "Puntiamo sul miglior candidato possibile, il sindaco del terzo comune più grande della provincia riminese in cui Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e tutto il mondo civico che si riconosce nei valori di centrodestra, credono per quanto egli ha saputo dimostrare nel corso del suo ruolo di amministratore", scrivono in una nota Filippo Zilli (Fratelli d'Italia), Elena Raffaelli (Lega Romagna) e Antonio Barboni (Forza Italia). "Non ci arrendiamo all’egemonia di sinistra che vuole occupare incarichi e poltrone - prosegue la nota - anzi, saremo noi i veri interlocutori tra il governo presieduto da Giorgia Meloni e i cittadini del territorio riminese che al di là dell’orientamento politico necessitano di risposte concrete. Grazie ai parlamentari eletti nel nostro territorio porteremo inoltre le istanze di tutta la provincia in Parlamento e nei singoli ministeri".