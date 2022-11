Sport

Repubblica San Marino

| 15:29 - 04 Novembre 2022

San Marino, lì 4 novembre 2022





comunicato stampa

Titano Futsal Cup: il Cailungo passa il turno con una rimonta da urlo





Dopo il posticipo di questa sera fra Virtus e Faetano si avrà il quadro completo dei quarti di finale di Titano Futsal Cup. Tutavia, il grosso dei verdetti è già in archivio. Domagnano e La Fiorita cercavano la rimonta dopo i due k.o. dell’andata, ma la missione non viene portata a termine né dai Giallorossi né dai Gialloblù, sconfitti nuovamente da Juvenes-Dogana e Pennarossa e quindi costretti a lasciare anzitempo la competizione. Entrambe le gare di ritorno si sono giocate a Fiorentino. Nella prima fascia oraria si sono sfidate Domagnano e Juvenes-Dogana, quest’ultima forte del 2-0 dell’andata. L’aggregato si gonfia dopo appena 1’ di gioco, quando Chezzi rende ulteriormente complicata la missione dei Lupi, poi costretti a subire anche lo 0-2 a cavallo de quarto d’ora di gioco. Il gol di Bacciocchi rende più agevole l’amministrazione degli uomini di Zonzini, che nella ripresa concedono solo la rete di Cavalli, decisamente indolore, per loro, nell’economia del doppio confronto. La Fiorita aveva invece perso di misura. Bastava dunque un gol alla banda di Ghiotti per cancellare il vantaggio del Pennarossa, ma la rete stappa-risultato la trovano proprio i Biancorossi di Chiesanuova, a segno dopo 5’ con Brighi. Mattioli riporta sotto La Fiorita nell’ultima parte del primo tempo, mettendo in discussione un passaggio del turno che però il Pennarossa blinda al tramonto della sfida, quando è Podeschi a piazzare il colpo decisivo per l’avanzamento del “Penna” e per l’inaspettata eliminazione della squadra gialloblù.



Molto più agevole il compito di Libertas e Tre Fiori, entrambe in possesso di un solido vantaggio dopo i primi 60’ ed entrambe in azione ad Acquaviva. I granata migliorano sé stessi rispetto al 5-1 inflitto al Cosmos all’andata. Stavolta finisce 7-1: sugli scudi Bacciocchi, autore di una tripletta e accompagnato nel tabellino da Taddei, Ercolani, Romuald e Mazza. Di marca granata anche l’unica rete del Cosmos: era stato Taddei, infatti, a deviare nella porta dando ai Gialloverdi il momentaneo vantaggio, subito cancellato dal primo dei tre acuti di Bacciocchi. Il Tre Fiori veniva dal 3-0 dell’andata ed indirizza nettamente la sfida al Murata già nel primo tempo, chiuso sul 3-1 grazie ai centri di Cecchini e Boschi (doppietta) intervallati dal provvisorio 1-1 di Della Valle. Nella ripresa però il Murata trova una reazione d’orgoglio, chiudendo sul 4-4 per effetto delle reti di Casadei, Camilloni e Della Valle, in questo caso intervallate dal provvisorio 4-2 di Cecchini.



Come la Libertas, anche il Fiorentino migliora sé stesso rispetto all’andata. Se allora era finita 6-0 contro il San Giovanni, stavolta lo score recita 9-0: doppiette per Zafferani, Carlini ed Ercolani, mentre Moretti, Righi e Ceccoli si devono “accontentare” di un solo gol a testa. All’opposto, è stata una sfida totalmente al cardiopalma quella cui hanno dato vita Tre Penne e Cailungo. Il 2-2 dell’andata faceva immaginare un confronto di ritorno combattuto, e così è stato: la spunta il Cailungo al 2’ del secondo tempo supplementare, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi con un elettrico 3-3. Ma c’è di più: il Tre Penne era sul provvisorio 3-0 10’ dopo l’inizio della ripresa: la doppietta di Raschi e la rete di Loria facevano pensare ad un quarto di finale ormai deciso. Ma il Cailungo reagisce di prepotenza aggrappandosi ad un Jacopo Gamba in versione super. Sue tutte e quattro le quattro marcature che conducono i Rossoverdi al clamoroso ribaltone. Il numero 16 inizia a rosicchiare il vantaggio biancoazzurro al 41’; poi, dopo il rigore fallito da Moroni, si incarica anche del 3-2 e del 3-3 fra il 54’ (tiro libero) e il 58’. Pareggio come all’andata, e dunque tempi supplementari. La sfida resta in bilico fino all’avvio del secondo tempo, quando lo scatenato Gamba piazza il colpo dell’incredibile sorpasso. Il 4-3 sarà poi confermato al fischio di chiusura, nonostante il Cailungo abbia, nel finale, anche la possibilità di incrementare con un tiro libero che Moroni non riesce a trasformare.



Ai quarti di finale sarà dunque Folgore contro Cailungo, Tre Fiori contro Libertas e Pennarossa contro Fiorentino, mentre la Juvenes-Dogana conoscerà il nome della propria sfidante dopo il posticipo di questa sera fra Faetano e Virtus. Si parte dal 2-0 dell’andata in favore dei Gialloblù