Le eccellenze dell’Emilia-Romagna protagoniste della Fiera internazionale di Londra dedicata al turismo

| 15:19 - 04 Novembre 2022

Dal 7 al 9 novembre l’Emilia-Romagna torna al WTM di Londra, una tra le più importanti rassegne fieristiche internazionali, con la sua ricca offerta turistica – Allo stand di Apt Servizi Emilia-Romagna di 70 mq in area ITALIA by Enit, 15 operatori regionali presenteranno ai buyer internazionali novità e proposte relative ai prodotti Motor e Food Valley, turismo culturale, Outdoor e Slow Tourism – L’8 novembre dalle 8:30 alle 10, Speed Networking tra buyer e seller accreditati – A caratterizzare lo stand regionale, immagini delle d’eccellenza regionali e un ledwall con video delle tre Destinazioni Turistiche.



I turisti di oltremanica tornano ad apprezzare particolarmente l’unicità dei nostri prodotti arte e cultura, city breaks, enogastronomia, vacanza attiva, special interest e outdoor. Questa la motivazione che spinge l’Emilia-Romagna ad andare in trasferta al World Travel Market (WTM) di Londra - una delle più importanti rassegne fieristiche mondiali dedicate al turismo - da lunedì 7 a mercoledì 9 novembre presso l'ExCeL London Exhibition & Convention Centre.

In uno stand di 70 metri quadri riservati alla Regione Emilia-Romagna, allestiti in immagine coordinata Italia/Regioni nello spazio ENIT (PAD. EUROPA, Stand EU 200), APT Servizi Emilia-Romagna, le 3 Destinazioni Turistiche Visit Romagna, Territorio Turistico Bologna-Modena e Visit Emilia e 15 operatori dell’incoming specializzati nei prodotti arte e cultura, food, Motor Valley e vacanze attive en plein air, incontreranno media, influencer e buyer internazionali interessati alla variegata offerta regionale.

Tante le proposte: dal Distretto industriale e culturale della Terra dei Motori - che vanta un’alta concentrazione di case automobilistiche e motociclistiche, autodromi, musei e collezionisti tra Bologna e Modena, conosciuti in tutto il mondo – al turismo culturale e dei city breaks (le Città d’Arte, con ben 15 riconoscimenti UNESCO, rappresentano uno dei pilastri del turismo italiano e internazionale), con anche il circuito regionale dei castelli e delle dimore storiche e i borghi. Dalla Food Valley, fiore all'occhiello regionale, con ben 44 prodotti enogastronomici IGP e DOP che costituiscono un primato europeo, alle offerte di slow tourism (cammini, cicloturismo, ecc.) e vacanze en plein air, nei territori che dagli Appennini arrivano al mare Adriatico, tra parchi nazionali e regionali e oasi protette.



A caratterizzare l’area riservata all’Emilia-Romagna, ci saranno immagini che valorizzano i territori e i prodotti turistici regionali, mentre un ledwall proietterà filmati istituzionali e video dei territori delle tre Destinazioni Turistiche.



Il WTM rappresenta un’opportunità per gli operatori regionali di promuoversi ai professionisti di viaggi internazionali del Regno Unito e non solo essendo la manifestazione frequentata da operatori provenienti da tutto il mondo, specie adesso che i viaggiatori britannici mostrano nuovamente di essere interessati al Belpaese (in periodo pre-pandemia l’Italia era al terzo posto per viaggi, preceduta da Spagna e Francia).

Nonostante la contrazione dei viaggi a causa dello stop pandemico (-70% degli arrivi, anche a causa del fatto che il 97% utilizza l'aereo), i turisti britannici tornano ad apprezzare particolarmente l’esclusività dei nostri prodotti cultura, enogastronomia e turismo open air. Stanno anche aumentando i collegamenti aerei con l’Italia. British Airways ha 14 destinazioni da Londra, mentre WizzAir, che non aveva voli diretti, ha convertito sull'Italia molte delle rotte in precedenza verso Paesi dell'Est europeo. Jet 2 è il numero uno dei tour operator in UK ed ha superato anche TUI.



Anche la stampa britannica esprime un rinnovato interesse per l’Emilia Romagna e il prodotto città d’arte. A ottobre i lettori di Condé Nast Traveller (oltre 4,7 milioni di lettori in UK e USA, di cui 1,9 milioni nella versione digitale) hanno incoronato Bologna migliore città del mondo per il food e il quotidiano online Evening Standard, la “voce online dei londinesi”, con i suoi oltre 35 milioni di Page Views mensili (e 10 milioni di Unique Users), ha pubblicato nello stesso mese, un servizio sulla capitale dell’Emilia Romagna, a tema “48h Bologna”, suggerendo la città come meta ideale per un fine settimana.

Una scelta strategica, dunque, quella della Regione di presenziare anche quest’anno ad uno dei più importanti appuntamenti di settore a livello mondiale.