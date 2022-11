Ecomondo e Key Energy alla fiera di Rimini per la salvaguardia energetica e ambientale

Eventi

Rimini

| 15:00 - 04 Novembre 2022

Ecomondo, fiera di Rimini.

Ecomondo e Key Energy presentano al mercato 32 start up e scale up. Aerospazio al servizio della riqualificazione ambientale, stampanti 3D che ripopolano le barriere coralline, apiari urbani smart e sistemi intelligenti che aiutano a ottimizzare i consumi degli elettrodomestici. Un percorso di approfondimento tra le startup circolari più innovative in un lungo viaggio virtuale che attraversa tutto lo stivale, dal Trentino-Alto Adige fino alla Sicilia, per presentare nuovi servizi a investitori e imprese all´interno dell´area Start-up & Scale-up Innovation 2022.



Innovazione, ricerca per migliorare l´efficienza delle tecnologie esistenti e per trasformare gli scarti in valore riducendo l´impatto sull´ambiente, questo il minimo comune denominatore delle start up che Italian Exhibition Group, ICE e ART-ER (Attrattività Ricerca Territorio), Società Consortile dell´Emilia-Romagna hanno voluto all´interno di Start Up & Scale Up Innovation, l´area espositiva collocata nella Hall Sud del quartiere fieristico di Rimini, dall´8 all´11 novembre, pensata per offrire a nuove realtà imprenditoriali la più ampia visibilità, incentivando la condivisione di know how e posizionandole come interlocutore primario nello sviluppo di prodotto del settore green a livello nazionale e internazionale.



Nell´ambito del Premio Sviluppo Sostenibile 2022, organizzato dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile in collaborazione con Italy for Climate e STEP – Tech Park, anche quest´anno vengono premiate le start up italiane presenti a Ecomondo e Key Energy impegnate a contrastare il cambiamento climatico, con l´obiettivo di selezionare i progetti più innovativi, efficaci e promettenti in termini di contributo al raggiungimento della neutralità climatica dell´Italia. Il premio verrà assegnato nella giornata del 10 novembre.