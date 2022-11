Notte Rosa 2023, fissata la data. Luminarie di Natale accese dal 3 dicembre

Attualità

Rimini

| 15:00 - 04 Novembre 2022





Si è tenuta ieri (giovedì 3 novembre) l’assemblea dei soci di Visit Romagna, presieduta da Jamil Sadegholvaad, alla presenza della direttrice Chiara Astolfi e dei rappresentanti del consiglio di amministrazione



Nel corso dell’assemblea, l’ente di promozione turistica delle province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e Ferrara ha approvato all’unanimità il programma annuale delle attività turistiche per il 2023 e le linee strategiche e programmatiche per la promo-commercializzazione e la programmazione turistica locale. Questi ultimi documenti rappresentano la bussola che indirizzerà le scelte di Visit Romagna nel campo della promozione turistica del territorio, in sintonia con le linee guida della Regione per il biennio 2022-2024.



Dall'assemblea sono emerse le date della Notte Rosa 2023 che si terrà dal 7 al 9 luglio. La stagione 2023 pone le sue basi già dal Natale di quest’anno 2022 per il quale si è condivisa l’idea di prevedere nella stessa data, weekend del 3 dicembre, l’accensione delle luminarie in tutti i comuni coinvolti e una generale tendenza a una maggiore attenzione ai consumi energetici.



“Il 2022 ha visto la ripresa dei grandi eventi di piazza senza limitazioni, di fiere e congressi, il ritorno del turismo balneare e culturale proveniente dall’estero” ha dichiarato il presidente Sadegholvaad, che ha poi aggiunto: “L’idea per il 2023 è quello di proseguire nella direzione di valorizzare ulteriormente i grandi eventi e gli eventi di sistema, come pure le cosiddette experience legate al food, allo sport, alla musica, al ballo”.



Facendo pertanto una sintesi tra le richieste degli operatori delle diverse aree della Romagna, gli enti locali e le linee guida della Regione, si è proceduto ad aggiornare il programma annuale delle attività turistiche del 2023 puntando sul rafforzamento dell’offerta e l’unione di prodotti turistici tradizionali con proposte innovative e di forte appeal. Si prevede un’attività di irrobustimento della brand identity territoriale e di valorizzazione degli eventi; in tale direzione Visit Romagna punterà anche per il 2023 su una campagna di comunicazione aperta a diversa media: tv, radio , digitale e web in generale.



Gli obiettivi strategici si confermano quelli del potenziamento dell’accoglienza turistica; l’attuazione di strategie di promozione e di marketing; il rafforzamento dell’attrattività dell’offerta dei prodotti turistici, nonché dell’informazione e dell’accoglienza. Altri punti strategici sono la qualificazione dell'offerta coordinata dei territori; l'integrazione del prodotto in un’ottica di area vasta che dispone di ricchezza e varietà dell’offerta sotto ogni profilo, territoriale e di prodotto; il miglioramento e l'innovazione degli strumenti di comunicazione e di promo-commercializzazione. “I turisti di oggi – ha proseguito il presidente Sadegholvaad - non sono più spinti solo da un desiderio di svago, ma sempre più si registra una tendenza a ricercare nel viaggio un desiderio di conoscenza, di apprendimento, di novità, ossia di una ‘esperienza’. Sarà la valenza immateriale legata alla sfera delle emozioni quella su cui si tenderà a lavorare per rispondere a questa nuova esigenza”.



Enogastronomia, italian life style, itinerari tematici rappresentano, ad esempio, nuove narrazioni con grandi potenzialità di sviluppo del prodotto. L’azione di Visit Romagna si incentrerà inoltre sulle comunità legate da passioni comuni (sport, cultura, sociale, etc.), come pure sul tema della “vacanza slow” connessa a quei target sensibili ai valori del rispetto ambientale e della mobilità lenta. Resta sempre come punto ferma il turismo balneare, in particolare nel racconto dell’innovazione di prodotto e di tutti gli aspetti legati al mare.



La spesa in programma per la promo-commercializzazione per 2023 è di euro 2.855.500; quella del programma turistico di promozione locale è di euro 3.231.000 per un totale complessivo di 6.086.500.



La strutturazione di prodotti turistici potrà essere incrementata attraverso nuovi itinerari e proposte tematiche, ma anche attraverso la valorizzazione di quelli esistenti tramite l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia; a ciò si aggiunge la creazione di maggiore notorietà e visibilità sui sistemi web e digital.



Particolare riguardo verrà dato, come sempre, alla valorizzazione degli eventi. Di particolare attenzione per Visit Romagna restano la Notte Rosa, Natale e Capodanno, la MotoGP e gli eventi collaterali, il Giro d’Italia, Castelli Aperti, le Giornate Verdi, Monasteri Aperti, il calendario dei raduni delle Vele al terzo.



L’assemblea si è conclusa con la nomina di Bruno Biserni (attuale Presidente del GAL L'Altra Romagna) quale “Invitato permanente in cabina di regia di Destinazione Turistica Romagna”, ossia membro uditore, in rappresentanza dei tre Gruppi di Azione Locale della Romagna.