Rimini, disperato gesto di una madre che tenta il suicidio: salvata dalla Polizia

Cronaca

Rimini

| 14:41 - 04 Novembre 2022

Nella notte tra giovedì e venerdì (3-4 novembre), a Rimini, una pattuglia della Polizia ha salvato una donna intenzionata a suicidarsi, lanciandosi nel vuoto dal terzo piano di un condominio. L'intervento è scattato alle 3, ora in cui è stata la stessa donna, in stato confusionale, a chiedere aiuto. La pattuglia si è precipitata nella palazzina in cui lei vive assieme alla figlia piccola, che stava dormendo profondamente all'arrivo degli agenti. Quest'ultimi si sono portati all'esterno, trovando la donna seduta sul cornicione. L'hanno afferrata, nonostante i tentativi di divincolarsi, portandola al sicuro, per poi affidarla alle cure dei medici del pronto soccorso dell'ospedale Infermi di Rimini.