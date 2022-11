La biblioteca di Misano si aggiorna con una nuova sala multimediale

Attualità

Misano Adriatico

| 14:28 - 04 Novembre 2022



La biblioteca di Misano Adriatico sempre più moderna e funzionale per le numerose attività che vengono organizzate al suo interno. Sarà creata, entro la fine dell’anno, una sala multimediale che potrà ospitare corsi online, conferenze e proiezioni multimediali.



A ciò si aggiunge l’intervento, già completato, di sostituzione degli apparati hardware per un ammodernamento della sala internet e della mediateca.



Per l’opera di rinnovamento l’amministrazione comunale ha stanziato complessivamente 25.000 euro. “Proseguiamo sulla strada intrapresa per innovare, dal punto di vista tecnologico, tutti i settori della pubblica amministrazione e i servizi al cittadino – commenta l’assessore con delega all’innovazione tecnologica Filippo Valentini -. La nostra biblioteca svolge un’attività dinamica e un servizio importante per la cittadinanza, dai più piccoli ai più grandi. Con questi interventi potrà ampliare ulteriormente il proprio raggio d’azione”.



DOMENICA LE “STORIE PER PERDERSI NEL BOSCO” Domenica 6 novembre, alle ore 11.00, la biblioteca comunale di Misano Adriatico ospiterà un nuovo appuntamento con la “storiatrice” Elisa Mazzoli e le sue “Storie per perdersi nel bosco”. Un tuffo nella fantasia, a cavallo di storie divertenti, buffe, dolci, capaci di farci sognare, rapiti dalle magiche atmosfere di un bosco incantato.

L’appuntamento è consigliato per bambini dai 3 agli 8 anni. Ingresso libero (per info: :0541.618484, anche su WhatApp).