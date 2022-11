Nuovo presidente della Provincia, è sfida tra Sadegholvaad e Giorgetti

Attualità

| 14:09 - 04 Novembre 2022

I sindaci di Rimini Sadegholvaad (foto Salvatori) e di Bellaria Igea Marina Giorgetti.



Il 24 novembre sarà eletto il nuovo presidente della Provincia di Rimini, destinato a succedere a Riziero Santi, attuale sindaco di Gemmano. Il centrosinistra ha candidato il primo cittadino di Rimini, Jamil Sadegholvaad; e dalla costa arriva il suo rivale, candidato del centrodestra, Filippo Giorgetti, sindaco di Bellaria Igea Marina.



Le operazioni di voto, come spiega una nota della Provincia di Rimini, si svolgeranno in un’unica giornata, giovedì 24 novembre, nel seggio costituito presso la sede di via D. Campana 64 (sala Marvelli), dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Come previsto dalla legge 56/2014, sono elettori i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni ricompresi nel territorio della Provincia di Rimini.