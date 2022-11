Il Cantere poetico non si ferma: tante iniziative con letture sceniche, laboratori e azioni urbane

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 13:18 - 04 Novembre 2022

Lo spettacolo di Chiara Guidi.

La lettura-concerto di Chiara Guidi, il laboratorio di ricamo collettivo, quello musicale e di poesia, le letture sceniche e lo spettacolo su Raffaello Baldini: dopo il successo delle prime iniziative, proseguono fino a martedì 8 novembre gli eventi dei Cantiere poetico per Santarcangelo.



Due le mostre allestite per l’occasione: l’installazione a cura di Stefano Ricci dal titolo Alcuni Animali Animati sarà visitabile fino al 10 dicembre nella galleria della biblioteca Baldini, mentre fino a sabato 5 novembre – dalle ore 15 alle ore 18 – è possibile visitare il Palazzo della Poesia (via Cavallotti, 3), “presidio” del Cantiere poetico e centro delle relazioni con bambini, ragazzi, maestri, genitori, lettori, scrittori, poeti, artisti e artigiani del pensiero. L’esposizione raccoglie alcuni video box per bambini, ragazzi e adulti La (mia) poesia si rivolta a cura del videomaker Vladimir Bertozzi, due video installazioni artistiche di ERON, l’esposizione e sviluppo di un progetto di comunità dal titolo Unisciti a cura di Samantha Turci e Ilaria Ricchi (Aidoru – Itinerario Festival), una mostra con le illustrazioni realizzate per il libro di poesia Manuale d’Incanto di Alessandra Di Consoli, l’esposizione dei lavori realizzati nei laboratori di ottobre nelle scuole di Santarcangelo a cura di Casa di Gesso e Cristiano Sormani Valli. Sempre fino al 5 novembre è possibile partecipare al laboratorio di ricamo collettivo per bambini e adulti Mangerei dei pasticcini se ne avessi a cura di Sara Basta.



Tra le attività più attese di quest’anno, la partecipazione di Chiara Guidi (Societas) che al Cantiere porta due spettacoli, un incontro e un laboratorio. Dopo Fiabe Giapponesi – andato in scena con successo lo scorso 3 novembre – fino al 5 novembre si svolgerà il laboratorio Esercizi di lettura, un invito alla lettura corale di alcuni componimenti della poetessa tedesca Nelly Sachs, premio Nobel nel 1966, che nella lettura-concerto Lettere dalla notte, di e con Chiara Guidi accompagnata dal musicista Natàn Santiago Lazala, in scena sabato 5 novembre alle ore 21 al Teatro Il Lavatoio. Infine lunedì 7 novembre alla Baldini, Chiara Guidi incontrerà il pubblico per presentare la sua idea di Teatro infantile nata a Cesena nel Teatro Comandini, sede dalla compagnia Societas, di cui è stata co-fondatrice.



Cantiere poetico proseguirà nei prossimi giorni anche con una nuova azione di strada dal titolo Le bandiere della Poesia a cura delle bambine e dei bambini della scuola primaria di Santarcangelo, in programma sabato 5 novembre alle ore 15 in piazza Ganganelli. La vocazione della poesia abbandona la dimensione dei pensieri e si trasferisce nelle materie degli elementi naturali e artificiali che girano attorno alle parole poetiche, correlate di immagini e disegni che sospingono la leggerezza della poesia. Dalle ore 16 alle ore 18,30 al Palazzo della Poesia si svolgerà invece il Laboratorio di poesia per bambini, ragazzi e adulti: insieme Le nostre parole nascoste a cura di Silvia Vecchini.



Domenica 6 novembre la rassegna si sposta al Supercinema per una giornata ricca di iniziative: alle ore 13 al Campo della Fiera un pranzo collettivo intitolato La poetica della Pasta, offerto da Valmarecchia Comunità Solidale, alle 15 un laboratorio/bottega musicale intitolato Gioca disco – Vuoi diventare un dj? a cura di Anna Lisa Magnani e Matteo Pignataro, che faranno sperimentare a bambini e bambine il lavoro di un dj, partendo dalla strumentazione mixer, piatti, cavi, microfoni, fino ad arrivare a prove pratiche. Alle 16,30 è invece in programma una merenda offerta da Città Viva e a seguire tre letture sceniche dalle 17 alle 19: Bambina senza alleati a cura di Cristina Bellemo (vincitrice premio Andersen 2019) con letture di Alessia Canducci, La più bella delle colonne a cura di Silvia Vecchini con letture di Alessia Canducci e Ai cuccioli della mia specie a cura di Mariangela Gualtieri.

Lunedì 7 novembre, ore 21 (in replica per le scuole la mattina dell’8 novembre) il Teatro Il Lavatoio ospita lo spettacolo Il Teatrino di Raffaello Baldini ideato, diretto e disegnato da Francesca Ghermandi e Gianluigi Toccafondo sui testi di Raffaello Baldini, con Nicoletta Fabbri, la collaborazione di Rosanna Lama e la partecipazione delle bambine e dei bambini della scuola primaria di Santarcangelo.



Sul sito www.cantierepoetico.org è possibile consultare il programma completo della rassegna, mentre è possibile prenotare la partecipazione alle iniziative (l’ingresso è gratuito ma i posti sono limitati) scrivendo una mail a iscrizionieprenotazioni@cantierepoetico.org o chiamando i numeri 0541/624003 – 333/3474242.