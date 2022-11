Incontro con l'autore, Giuliano Cardellini 'spiega' l'amore a San Clemente

Eventi

San Clemente

| 13:08 - 04 Novembre 2022

Giuliano Cardellini.

L'autore Giuliano Cardellini ha scelto la Tenuta Mara, uno spazio suggestivo e incantevole nell’entroterra romagnolo, nel Comune di San Clemente, per parlare dell’amore, nella sua doppia veste di poeta e di scrittore. Appuntamento dunque venerdì 11 novembre a partire dalle 19.

“Ho voluto organizzare questo incontro alla Tenuta Mara – afferma Cardellini - perché, a mio parere, l’insieme di questa struttura è nata e si sta sviluppando, più che da un progetto economico, più che dal desiderio di creare qualcosa di particolare, per un atto d’amore. Spiegherò questo concetto più nel dettaglio durante la serata. Ho deciso di riservare a tutti gli intervenuti - continua Cardellini- due sorprese, che saranno di interazione con le persone. Qualcosa che farà percepire e comprendere lati diversi dell’amore”.

L'artista, per descrivere l’amore, come ha fatto nel suo ultimo libro “Vivi il tuo Ben Essere”, parte da questo suo doppio punto di vista, come poeta e scrittore.

Questo stato d’animo è sicuramente l’energia più importante, più potente e allo stesso tempo più enigmatica e misteriosa, per farci vivere il nostro Ben Essere.

Cardellini parlerà di affinità naturale, di concetto di coppia, di rispetto nei rapporti, di regole per vivere un buon rapporto di coppia, di diversificazione e altro, in un modo innovativo e contemporaneo di descrivere l’amore.



Info e prenotazioni: 05411799338 – info@tenutamara.com 3356117015 –vivi@iltuobenesseregc.it