Ludovica Amati, un premio per la giovane artista riminese al Rumore Bim Festival

| 12:40 - 06 Novembre 2022

Ludovica Amati (al centro) con le ragazze dell'ADS Container.



La ballerina e cantante Ludovica Amati è stata premiata al Rumor Bim Festival, il contest ideato per valorizzare e promuovere, nel ricordo della grande Raffaella Carrà, i protagonisti dello scenario artistico del futuro. La giovane artista, originaria di Novafeltria, ha infatti

ricevuto il premio per il miglior progetto discografico, frutto dell'intenso lavoro con i produttori Gianluca Morelli e Stefano Tosi. Un gemellaggio Bellaria-Novafeltria, l'ha ribattezzato scherzosamente quest'ultimo, che ha portato a un progetto, di futura uscita, in cui Ludovica ha messo al centro la sua grande passione per il ballo e il canto. Nel progetto sono state coinvolte anche le ragazze dell'Ads Container (Fitness, danza, spettacolo), allieve della Amati, con lei sul palco della finale del Bim Festival lo scorso 30 ottobre. "Volevo ringraziare Stefano, Gianluca e tutte le ragazze, è stata una

grande soddisfazione non solo il premio ricevuto, ma anche arrivare in finale, passando numerose selezioni in tutta Italia", racconta la talentuosa artista riminese. Un ringraziamento anche "ad Anteros Produzioni, a Roberto Vecchi e Nazzareno Nazziconi per aver ideato e

organizzato questo contest, dando la possibilità a tutti i giovani di esibirsi: non è scontato, di questi tempi".