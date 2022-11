Calcio Promozione: Torconca, primo hurrà. Bellaria Igea Marina battuto 2-1

Sport

Cattolica

| 18:03 - 06 Novembre 2022

Un undici del Torconca.



Torconca - Bellaria Igea Marina 2-1



TORCONCA: Torriani, Maquirriain, Ferraro, Nicolini (5' st Cipiccia), Righetti, Fabrizi, Cecchi (40' st Orciani), Vucaj (13' st Neri), Morri (1' st Franca), Abouzziane, Donnarumma (18' st Ballaj). A disp. Hysa, Rucaj, Miron, Novembrini. All. Ricchiuti.

BELLARIA IGEA MARINA: Ramenghi, Grossi (1' st Ermeti), Fabbri, Fusi, Zanotti, Paganelli, Boschetti (32' st Pugliese), Cocco (18' st Gabrielli), Giornali (4' st Marchini), Facondini, Busiello (20' st Vitali). A disp. Barbieri, Alvisi, Venturi, Donini. All. Fusi.



ARBITRO: Allkanjari di Rimini.

RETI: 7' Abouzziane, 16' st Fabbri, 20' st Ballaj.

AMMONITI: Maquirriain, Paganelli, Ermeti.

ESPULSI: Righetti, Abouzziane.



CATTOLICA Sorride il Torconca che conquista tre punti preziosi a spese del Bellaria Igea Marina. Per i ragazzi allenati da Ricchiuti è la prima vittoria in campionato, nonostante la doppia inferiorità numerica: l'ex Rimini Righetti espulso al 43' (rosso diretto) e Abouzziane all'87' per doppia ammonizione.