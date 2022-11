Storie di donne in musica per supportare le persone colpite dall'alluvione nelle Marche

Eventi

San Giovanni in Marignano

| 12:58 - 04 Novembre 2022

Le Sangiovesi.

Sabato 5 novembre le Sangiovesi tornano sul palco del Teatro Rosaspina di Montescudo con "Siamo tutte la stessa storia", un nuovo intenso spettacolo inedito per raccontare in musica e parole storie di donne, emozioni e racconti.



Le Sangiovesi sono 10 ragazze marignanesi unite dalla passione per la musica e per il canto formatesi nel coro parrocchiale di San Pietro. Con il Maestro Stefano Bianchi del Mubi Studio è nata dal 2015 una splendida collaborazione che ha portato alla realizzazione di diversi spettacoli fino al musical inedito "È il minimo, giusto?" presentato nel 2019. Questo nuovo progetto, il primo dopo la pandemia, è una nuova sfida per le ragazze che sul palco, oltre a cantare, si racconteranno e offriranno emozioni e riflessioni. Non mancheranno anche travestimenti e follie, che accompagnano da sempre i loro spettacoli e rappresentano quel pizzico di follia che le accomuna. Oltre all'aspetto ludico e canoro Le Sangiovesi si impegnano da sempre per cause benefiche: l'obiettivo di ogni progetto realizzato è infatti destinato a sostenere realtà e proposte del territorio. Quest'anno il desiderio è stato quello di sostenere le popolazioni marchigiane colpite dall'alluvione.



"Nella ricerca della realtà da sostenere - raccontano le ragazze - siamo venute a contatto con una cooperativa con la quale abbiamo fin da subito condiviso intenti e motivazioni. Si tratta dell'Allegra Brigata di Senigallia che gestisce alcune realtà educative che hanno subito importanti danni e stanno cercando di rialzarsi dopo l’alluvione. Per questo abbiamo pensato di intervenire sia destinando il ricavato dello spettacolo, che facendo rete con il territorio per creare un progetto che non si limitasse alla sola serata del 5 novembre, ma potesse continuare nel tempo ed essere occasione di scambio, relazioni ed incontri. Ci fa piacere esserci e farci presenti in modo concreto e siamo felici di avere incontrato questa realtà che in qualche modo ci assomiglia!”



Appuntamento dunque al Teatro Rosaspina di Montescudo-Montecolombo sabato 5 novembre ore 21.00 con lo spettacolo "Siamo tutte la stessa storia!". Ingresso € 8.00. Info: lesangiovesi@gmail.com