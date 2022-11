Calcio Promozione: Sant'Ermete, Severi firma il pari con la Due Emme (1-1)

Sport

Mercato Saraceno

| 18:03 - 06 Novembre 2022



Due Emme - S.Ermete 1-1



DUE EMME: Tani, Corbara, Mingozzi, Mazzoli, Mambelli, Yabre (35' st Montesi M.), Altieri (41' st Averardi), Giacobbi, Ndiaye (41' st Mordenti), Montesi R., Santantonio (10' st Giordani). A disp. Cappelli, Bucci, Satanassi, Diop, Canali. All. Rossi.

S.ERMETE: Barbanti, Brighi T. (30' st Antonelli), Ponticelli, Zammarchi (25' st Bonifazi), Mazzavillani, Sancisi (10' st Severi), Ravaglia, Marcaccio (10' st Gacovicaj), Bento (40' st Pitaro), Brighi A., Fuchi. A disp. Caprili, Mancini, Di Stasio. All. Mancini.



ARBITRO: Utili di Faenza.

RETI: 28' pt Montesi R., 14' st Severi.

AMMONITI: Brighi T., Marcaccio, Sancisi.



MERCATO SARACENO Bella partita a Mercato Saraceno fra due squadre che vogliono vincere e finiscono per dividersi la posta in gioco. Il ritmo è alto fin dall'inizio e il tabellino ricco di annotazioni: Bento al 6' e al 13' prima dribbla in area e tira debole a lato, poi imbucato a centro area è anticipato dal portiere locale. Fuchi, sempre per gli ospiti, al 18' incrocia a lato vicino al palo. La Due Emme c'è è al 28' passa in vantaggio con Riccardo Montesi che stoppa e tira incrociato a terra un bel passaggio arretrato dal fondo di Ndiaye. Al 35' bella azione manovrata del Sant'Ermete con Bento che da dentro l'area si vede parare il tiro centrale. Sul finire del tempo prima Mazzoli, poi Altieri cercano il raddoppio con un bel tiro sul palo del portiere che devia in angolo (38') e con una deviazione alta di testa al 40'.



Secondo tempo di predominio territoriale degli ospiti alla ricerca del pari. All'8' Fuchi tira alto dall'area piccola ben servito dalla sinistra e sei minuti dopo arriva l'1-1 su colpo di testa di Severi a ridosso della riga di porta su palombella beffarda, a seguito di un corner. Al 23' e al 25' due tiri di Montesi e Altieri per la Du Eemme entrambi da buona posizione al limite finiti alti. Al 75' i locali richiedono un calcio di rigore per atterramento di Giacobbi in area in anticipo sul difensore. La parte finale del match è di marca ospite: al 78' traversa clamorosa di Gacovicaj che colpisce solo in piena area, 10 minuti dopo in contropiede Brighi calcia fuori una occasione nitidissima.