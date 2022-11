Calcio Promozione: Verucchio mai domo, ma festeggia la Sampierana (2-1)

Sport

Cesena

| 18:03 - 06 Novembre 2022

Pungelli autore del gol.

Sampierana – Verucchio 2-1



SAMPIERANA: Zammarchi, Quaranta, Diversi, (dal 67’ Drudi) Narducci, Canali, Rossi Giovanni, Quercioli (dal 62’ Castagnoli), Petrini, Lanzi, Corzani, Pungelli (dal 67’ Berni). A disp. Zollo, Battistini, Fiaschetti, Para. All. Barontini.

VERUCCHIO: : Niederwieser, Celli (dal 86’ Sacco St.), Genghini A., Ribezzi M., Girometti, Colonna, Amati, Genghini L., Berluti (dal 81’ Ribezzi A.) Indelicato (dal 46’ Michilli) Sancisi (dal 55’ Sacco S.). A disp. Bianchi, Farotti, Sebastiani, Fabbri, Semprini. All. Guerra.



ARBITRO: Coppola di Imola

MARCATORI: 3’ Pungelli, 44’ rig. Narducci, 57’ Ribezzi M.

AMMONITI: Corzani , Rossi, Berni, Genghini A., Berluti, Ribezzi M.

ESPULSI: Guerra (all. Verucchio) al 93' per proteste.



SAN PIERO IN BAGNO La Sampierana si aggiudica la vittoria nell’odierno incontro casalingo contro il Verucchio, riscattando la sconfitta di domenica scorsa contro la Stella. Vittoria meritata, contro una compagine mai doma. Dopo tre minuti i locali possono passare in vantaggio con Pungelli che si presenta davanti al portiere ma si fa respingere la conclusione. All’8’ il giovane attaccante si riscatta, cross di Quercioli, Lanzi di testa serve Pungelli che sotto misura realizza. Al 25’ annullato un goal di Canali per fuorigioco. Al 44’ fallo di mano in area di un difensore del Verucchio, calcio di rigore trasformato da Narducci. Al 49’ Lanzi ruba palla al potiere ospite, appoggia all’accorrente Pungelli che si fa parare il tiro. Al 57’ clamorosa occasione della Sampierana, Lanzi di testa impegna Niederweiser che respinge, in spaccata l’accorrente Quercioli colpisce la traversa. La palla danza sulla linea di porta e viene rinviata. Sul proseguo dell’azione il Verucchio realizza la rete della speranza con Ribezzi M. che si incunea nella difesa dei locali e mette in rete. Tre minuti dopo annullato un goal al Verucchio per fuorigioco.

Prima della partita il vice presidente Loris Pungelli Loris ha premiato con una targa ricordo il novantottenne Marsilio Pungelli, il socio più anziano e tifoso della Sampierana.