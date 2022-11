Calcio Promozione: Misano, torna il sorriso con un tris alla Stella (3-0)

Sport

Misano Adriatico

18:02 - 06 Novembre 2022

Misano - Stella 3-0



MISANO: Macri, Giganti (83’ Pulzoni), Londero, Travagliati, Biaggi, Sanchez, Nigro, Cuomo (62’ Kone), Chiusano, Antonelli (75’ Tirincanti), Mussoni (70’ Necul). A disp. Bartolini, Malpassi, Delbianco, Del Bue, Signorini. All. De Argila.

STELLA: Bascucci, Fabbri, Bonucci, Guidomei, Garcia Rufer (55’ Salvatori), Baffoni, Eusebi (55’ Rossi), Cicchetti (67’ Pivi), Medi, Marconi R. (78’ Torri), Raschi (87’ Antonacci). A disp. Gentili, Sammaritani, Marconi S., Piastra. All. Boldrini.



ARBITRO: Sarti di Rimini.

RETI: 33' Londero, 44' Biaggi, 71' rig. Chiusano.

AMMONITI: Mussoni, Antonelli; Baffoni, Giganti, Torri.



MISANO ADRIATICO Secca vittoria del Misano sulla Stella, un successo che riporta il sereno in casa biancoazzurra. La squadra di De Argila era senza vittorie da tre turni.